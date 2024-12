Cette adorable chienne sourde apprend le langage des signes et trouve enfin une maison pour passer Noël au chaud

Chaque année, des milliers de chiens partout dans le monde passent un Noël de plus seuls, enfermés dans une cage ou dans la rue. Ça a été le cas de la belle Skye pendant 3 longues années… Mais aujourd’hui, la petite chienne a enfin trouvé une famille et s’apprête à passer son premier Noël depuis longtemps dans la douceur d’un foyer chaud et aimant.

Alors qu’elle n’avait que 2 ans, Skye, une femelle Bouledogue américain, est arrivée au refuge Dogs Trust Merseyside situé à Liverpool. Ses propriétaires ne pouvant plus s’occuper d’elle, la chienne s’est ainsi soudainement retrouvée au milieu d’un tout nouvel environnement, avec des dizaines d’autres congénères inconnus. Pour une louloute sourde de naissance comme elle, le changement a été brutal. Timide et peu confiant, Skye n’a que très peu intéressé les potentiels adoptants. Pendant 3 longues années, elle est restée dans son box, à regarder ses copains être adoptés les uns après les autres… Aujourd’hui âgée de 5 ans, Skye est bien plus confiante et a même appris quelques commandes en langage des signes ! “Elle a rapidement appris les signes pour s'asseoir, s'allonger, patter, toucher, se retourner et rester”, a expliqué Georgina Lowery, la directrice du refuge.

© Dogs Trust Merseyside

Un coup de foudre réciproque

En cette fin d’année 2024, la roue tourne enfin pour la jolie Skye. Mike Baxter et sa fille Freya étaient en visite au refuge lorsqu’ils sont tombés sur le regard implorant de la chienne. “Alors que nous lisions des informations sur elle, elle s'est effondrée dans son chenil près de l'endroit où nous nous trouvions et elle a vraiment attiré notre attention. Nous ne pouvions pas croire depuis combien de temps elle était au refuge… et nous avons pensé que nous pouvions être le foyer dont elle avait besoin”, ont-ils expliqué dans les colonnes de l’Echo.

© Dogs Trust Merseyside

“Nous l'avons tout de suite aimée et nous sommes donc retournés la rencontrer plusieurs fois au centre pour tisser des liens. Puis, elle est rentrée à la maison. Maintenant, nous ne pouvons plus nous souvenir de la vie sans elle”, ont-ils conclu.

Selon les dires du nouveau “papa” de Skye, il n’aura fallu que quelques jours à la chienne pour prendre ses marques. “Elle est assez espiègle et sa surdité ne la retient pas ! Elle sait ce qu'elle aime et obtient généralement ce qu'elle veut ! Elle adore jouer avec ses jouets, est vraiment douce. (...) Nous allons passer un Noël tranquille à la maison et même si elle a tous les jouets qu'un chien peut souhaiter, je suis sûr qu'il y en aura d’autres qui l'attendront” a assuré Mike.

© Dogs Trust Merseyside