Malade et abandonné, ce vénérable toutou a été ignoré pendant 2 longues journées avant d’être secouru (vidéo)

À son âge, Landon aurait dû se trouver dans un foyer chaleureux et aimant. Au lieu de cela, le pauvre toutou, malade, a été abandonné dans un parc. Ignoré de tous, il aura fallu 2 jours pour qu’une belle âme intervienne enfin et le sorte de cette condition de vie misérable.

Suzette Hall est la fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29. Avec l’aide de bénévoles, elle a déjà pu sauver de nombreuses boules de poils dans le besoin. L’une des dernières en date a été baptisée Landon. Il s’agit d’un vénérable Cocker Spaniel dont l'histoire, rapportée par The Dodo , est vraiment déchirante.

En effet, malgré son âge avancé, la pauvre bête a été abandonnée dans un parc , attachée à l’aide d’un fil de fer et d’un tournevis planté en terre. Le geste en lui-même est déjà choquant, mais ce qui l’est probablement encore plus, c’est le temps que l’animal a dû attendre avant d’être secouru : 2 jours. 48 heures où les seules attentions auront été des gamelles d’eau et de nourriture déposées non loin de lui. Certes, l’acte est louable, mais l’appel à une association aurait été préférable.



© suzette.hall.3158 / Facebook

Celui-ci aura finalement lieu, et c’est Mary, l’une des bénévoles de Logan’s Legacy 29 qui est intervenue. En examinant le chien de plus près, elle s’est aperçu qu’il était malade et que son état nécessitait une intervention rapide. Après la consultation chez le vétérinaire, il s’est avéré que le toutou souffrait d’une grave pancréatite et d’une otite. Fort heureusement, les 2 maladies pouvaient être soignées par des traitements adaptés, mais ces derniers étaient coûteux.

Suzette Hall a alors décidé de faire appel à la générosité de sa communauté . Dans une publication Facebook, elle écrit ainsi : “[C'est] une âme âgée qui aurait dû passer ses jours dans le confort et l'amour, et non dans la souffrance et l'abandon”. Finalement, les fonds nécessaires ont pu être recueillis, et Landon a pu récupérer intégralement. Depuis sa guérison, la vénérable boule de poils a retrouvé la joie de vivre et attend désormais impatiemment qu’une famille aimante lui ouvre les portes de sa maison, où il pourra couler des jours paisibles et heureux.

