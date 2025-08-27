Un chien sénior gravement malade et abandonné dans un parc est découvert à temps pour se sentir aimé une dernière fois

Trooper Moo n’est, hélas, plus de ce monde, mais ce chien maltraité et abandonné a pu se sentir entouré et aimé une dernière fois avant de s’en aller, grâce à des personnes au grand cœur. Des gens bienveillants, à mille lieues de l’état d’esprit animant l’auteur de l’abandon.

Récemment, un chien âgé et malade avait été découvert abandonné dans un parc à Southington, dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis). Ce Pitbull était dans un état critique. Extrêmement maigre, il présentait une grosseur volumineuse et préoccupante au niveau de l’abdomen, rapportait iHeartDogs.com .

Quand il a été recueilli par l’équipe de Friends of Southington Animal Control et emmené chez le vétérinaire, il s’est avéré qu’il souffrait également de nodules cancéreux dans ses intestins. Le diagnostic était terrible ; le chien, appelé Trooper Mo par ses bienfaiteurs, n’avait plus longtemps à vivre.



Friends of Southington Animal Control / Facebook

Pour les membres de Friends of Southington Animal Control, l’abandon de Trooper Mo était “un acte de cruauté vraiment inimaginable”. La négligence, la douleur et la solitude qu’il subissait étaient effectivement inacceptables.

Même s’il n’avait malheureusement aucune chance d’être sauvé, ils étaient déterminés à tout faire pour lui apporter autant de réconfort et d’affection que possible.

Par la suite, l’état de santé de Trooper Mo s’est tellement détérioré qu’il a été décidé de l’aider à partir. Le chien a vécu ses derniers instants en se sachant entouré de personnes pour qui il comptait vraiment.

Après l’indignation et les adieux, place à la quête de vérité et de justice

Grâce à elles, il a quitté ce monde non pas seul et terrifié, mais accompagné, aimé et en paix.

A présent, l’équipe de Friends of Southington Animal Control souhaite que justice soit rendue à la mémoire de Trooper Mo. Elle a lancé un appel à témoin dans l’espoir d’identifier l’auteur de l’abandon afin qu’il réponde de ses actes.

L’histoire poignante de ce chien nous rappelle avec force que chaque être vivant mérite dignité, respect et compassion, jusqu’à son dernier souffle. Si son départ reste empreint de tristesse, il est aussi le reflet d’un bel élan de solidarité et d’humanité.