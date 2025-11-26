Très fusionnelles, cette chienne et sa soeur féline échafaudent un plan pour récupérer un paquet de friandises (vidéo)

On dit souvent que les chiens et les chats sont les pires ennemis, mais parfois, ils peuvent s’entendre à la perfection. C’est le cas de Ruby et Pearl, 2 sœurs d’espèces différentes qui vivent sous le même toit et qui aiment particulièrement créer des alliances pour atteindre certains de leurs objectifs… Il y a un an, une vidéo TikTok d’un de leurs crimes a créé le buzz sur la Toile !

Ruby est une jeune femelle Labrador qui vit avec ses humains et sa sœur féline prénommée Pearl. Bien loin d’être ennemies, les demoiselles sont au contraire très liées, surtout lorsqu’il s’agit de faire les 400 coups… Sur son compte TikTok , le maître des 2 boules de poils aime poster des vidéos montrant les exploits de la jeune chienne. Chaque semaine, il lui apprend en effet des nouveaux tours plus impressionnants les uns que les autres. Sauf que, loin d’être bête, Ruby profite de ces connaissances acquises pour échafauder des plans très précis !

© @ruby_thelabrador / TikTok

Un plan aux petits oignons

En juillet 2024, l’une de ces vidéos a fait particulièrement parler. Relayée par PetHelpful , elle est rapidement devenue virale et comptabilise aujourd’hui plus de 3,3 millions de likes ! On y voit l’humain de Ruby en train de lui apprendre à pousser des choses à l’aide de son museau. La séquence suivante, on aperçoit clairement la chienne en train d’encourager sa sœur Pearl à lui donner un coup de patte pour attraper un sachet de friandises posé sur une commode. Dans un premier temps, Ruby pousse un coffre tout près du meuble. Elle aboit ensuite sur Pearl pour que cette dernière saute en haut du meuble et fasse tomber le sachet… Un plan parfaitement bien rodé qui a bien fait rire les utilisateurs de la célèbre plateforme.

“Ils sont si intelligents !”

Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont été plus de 8500 à exprimer leurs émotions face à cette scène aussi surprenante que hilarante. “Non, c'est vraiment fou, ils sont tous les 2 si intelligents !”, a écrit une abonnée tandis qu’une autre personne assure que les 2 boules de poils sont “plus intelligentes que certaines personnes”.

D’autres en revanche soupçonnent une mise en scène répétée à la perfection par les protagonistes… Quoi qu’il en soit, la vidéo mérite son succès !

© @ruby_thelabrador / TikTok