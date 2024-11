Une femme tente le tout pour le tout et ouvre une cagnotte dans l’espoir de récolter 10 000 euros pour sauver son chien

Logan, un croisé Berger d’environ un an, a trouvé sa maison pour la vie aux côtés de Kirstie et Scott McGough. Ces amoureux des bêtes ont toujours été prêts à aider les animaux dans le besoin. Aujourd’hui, ce sont eux qui ont besoin du soutien de leur communauté pour sauver le chien atteint d’une malformation grave.

Logan a été diagnostiqué avec une déformation angulaire sévère des membres antérieurs, précisait KTVQ. Ses propriétaires savaient qu’il était blessé lorsqu’ils l’ont récupéré à la suite de son sauvetage, mais n’imaginaient pas que sa situation se dégraderait à ce point. En effet, l’animal avait désormais des difficultés à marcher.

Logan's Fight / Facebook

Une opération nécessaire

Kirstie et son époux ont effectué des recherches pour se renseigner sur de possibles traitements. En décidant de sauver leur chien, ils ont compris qu’ils se lançaient dans un parcours du combattant : « Je pense que cela a été déchirant parce que nous ne savions pas à quoi nous attendre en termes de soins médicaux, mais nous avons fait nos propres recherches et nous savions que cela allait être très coûteux », partageait la femme.

Cette dernière ne pensait pas si bien dire, car l’opération qui permettait de soigner son protégé coûtait environ 15 mille euros au total. Une somme dont la famille ne disposait pas. Toutefois, elle ne s’est pas laissée abattre et a commencé à chercher des solutions. D’autant plus qu’il fallait opérer Logan avant décembre pour éviter une détérioration trop importante de son organisme et, par conséquent, son euthanasie.

Une cagnotte record

Le RezDawg Rescue, organisme de sauvetage qui s’était chargé du sauvetage de Logan, a accepté de financer une partie des soins. Il ne pouvait toutefois pas consacrer tout son budget au chien, alors Kirstie a décidé d’ouvrir une cagnotte en ligne. À sa grande surprise, des dizaines de personnes ont participé et, à ce jour, près de 10 mille euros ont été collectés.

Logan pourra bientôt être soigné grâce à la générosité du public : « Du fond du cœur, notre famille souhaite remercier tout le monde [...] Nous sommes très reconnaissants de l'aide de chacun », écrivaient les McGough. Lesquels devraient prochainement donner des nouvelles du toutou.