« Une pauvre chienne, abandonnée comme un déchet » pour cause de déménagement retrouve la joie de vivre grâce à des bons samaritains

Certains individus n’hésitent pas à abandonner leur animal de compagnie à la suite d’un déménagement. De l’autre côté de l’Atlantique, la sauveteuse d’animaux Suzette Hall, qui gère l’association Logan’s Legacy 29, a de nouveau déployé ses ailes pour sauver une pauvre boule de poils livrée à elle-même après le départ de ses propriétaires.

Il y a quelques semaines, Suzette Hall a reçu l’appel alarmant de personnes inquiètes, qui avaient entendu « un bruit étrange » dans la maison de leurs voisins ayant déménagé une semaine plus tôt.

« Ils n’arrêtaient pas d’entendre quelque chose – un cri, un gémissement – et ils sont finalement allés vérifier, explique Suzette, ce qu’ils ont découvert était déchirant. » Au cœur d’un océan de détritus se trouvait une âme solitaire, abandonnée par sa « famille », qui avait décidé de déménager sans elle.

« Cette pauvre chienne, abandonnée comme un déchet, avait les poils tellement emmêlés qu’elle ne pouvait pas marcher correctement, précise Suzette, elle souffrait de démangeaisons insupportables. »

© Suzette Hall

« Nous n’avions nulle part où l’emmener »

Choqués, les bons samaritains ont contacté les anciens locataires et leur ont demandé pourquoi ils avaient laissé l’animal. « Leur réponse ? "Nous n'avions nulle part où l'emmener" », indique Suzette.

© Suzette Hall

Seule, sans eau ni nourriture, la pauvre chienne a vécu un véritable calvaire pendant une semaine. À la suite de son sauvetage, Suzette Hall l’a directement conduite chez le vétérinaire, rapporte la rédaction de The Dodo. Le lendemain, la boule de poils affectueusement baptisée Eyelit a bénéficié d’une séance de toilettage.

« Qui sait pendant combien de temps elle n’a pas pu voir le monde à travers les poils épais et douloureux qui couvraient son petit visage, souligne Suzette, mais aujourd’hui, toute la négligence, toute la saleté, toute la douleur ont disparu. Maintenant, elle voit. Maintenant, elle ressent. Et maintenant… Elle rayonne. »

© Suzette Hall

« Le meilleur reste à venir »

Actuellement en famille d’accueil, la rescapée s’est transformée en une chienne joyeuse et dynamique. Extrêmement reconnaissante envers ses sauveteurs, elle sait qu’elle ne se sentira plus jamais seule.

© Suzette Hall

Eyelit, gâtée par ses bienfaiteurs, savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Suzette Hall et son équipe cherchent activement des adoptants sérieux et aimants, qui prendront soin d’elle jusqu’à son dernier souffle. Suzette Hall sait que « le meilleur reste à venir pour cette adorable petite chienne ».