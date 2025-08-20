« Une pauvre chienne, abandonnée comme un déchet » pour cause de déménagement retrouve la joie de vivre grâce à des bons samaritains
Certains individus n’hésitent pas à abandonner leur animal de compagnie à la suite d’un déménagement. De l’autre côté de l’Atlantique, la sauveteuse d’animaux Suzette Hall, qui gère l’association Logan’s Legacy 29, a de nouveau déployé ses ailes pour sauver une pauvre boule de poils livrée à elle-même après le départ de ses propriétaires.
Il y a quelques semaines, Suzette Hall a reçu l’appel alarmant de personnes inquiètes, qui avaient entendu « un bruit étrange » dans la maison de leurs voisins ayant déménagé une semaine plus tôt.
« Ils n’arrêtaient pas d’entendre quelque chose – un cri, un gémissement – et ils sont finalement allés vérifier, explique Suzette, ce qu’ils ont découvert était déchirant. » Au cœur d’un océan de détritus se trouvait une âme solitaire, abandonnée par sa « famille », qui avait décidé de déménager sans elle.
« Cette pauvre chienne, abandonnée comme un déchet, avait les poils tellement emmêlés qu’elle ne pouvait pas marcher correctement, précise Suzette, elle souffrait de démangeaisons insupportables. »
© Suzette Hall
« Nous n’avions nulle part où l’emmener »
Choqués, les bons samaritains ont contacté les anciens locataires et leur ont demandé pourquoi ils avaient laissé l’animal. « Leur réponse ? "Nous n'avions nulle part où l'emmener" », indique Suzette.
© Suzette Hall
Seule, sans eau ni nourriture, la pauvre chienne a vécu un véritable calvaire pendant une semaine. À la suite de son sauvetage, Suzette Hall l’a directement conduite chez le vétérinaire, rapporte la rédaction de The Dodo. Le lendemain, la boule de poils affectueusement baptisée Eyelit a bénéficié d’une séance de toilettage.
« Qui sait pendant combien de temps elle n’a pas pu voir le monde à travers les poils épais et douloureux qui couvraient son petit visage, souligne Suzette, mais aujourd’hui, toute la négligence, toute la saleté, toute la douleur ont disparu. Maintenant, elle voit. Maintenant, elle ressent. Et maintenant… Elle rayonne. »
© Suzette Hall
« Le meilleur reste à venir »
Actuellement en famille d’accueil, la rescapée s’est transformée en une chienne joyeuse et dynamique. Extrêmement reconnaissante envers ses sauveteurs, elle sait qu’elle ne se sentira plus jamais seule.
A lire aussi : Un chien et son maître se lancent dans un périple à vélo de 4000 kilomètres qui s'annonce palpitant
© Suzette Hall
Eyelit, gâtée par ses bienfaiteurs, savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Suzette Hall et son équipe cherchent activement des adoptants sérieux et aimants, qui prendront soin d’elle jusqu’à son dernier souffle. Suzette Hall sait que « le meilleur reste à venir pour cette adorable petite chienne ».
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Après avoir suivi des études de lettres, Joséphine est devenue rédactrice web. Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions l’a fait tomber dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, Joséphine a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer.
2 commentaires
Invité a écrit : Auj.
Nous n'avons nulle part où aller, permettrait de comprendre que les gens sont devenus SDF.
Mais là c'est nulle par ou l'emmener. Mais cela ne veut rien dire !
Abandonner un animal de compagnie sans eau ,
Sans repas!
Sans l'indiquer à qui que cela soit!
Ne me viennent que des mots très grossiers pour qualifier ces abjects personnages.
Et en fait c'est une chance d'être débarrassé de Si mauvais maîtres !
Il en faut du temps et une négligence hors pair pour mettre un animal dans cet état !
Vauriens !
J'aime Répondre Signaler
Invité a écrit : 3 h
Le déménagement n'est qu'un prétexte.
La chienne est négligée depuis bien longtemps pour être dans cet état.
J'aime Répondre Signaler