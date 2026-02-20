Maigre et la patte criblée de plombs, un chien se cache dans un tronc d'arbre au milieu d'un marécage jusqu'à l'arrivée de 2 anges-gardiens

Dans les marais de Louisiane, une photo partagée en ligne a déclenché une intervention rapide pour un chien en grand danger. Alors qu’une tempête menaçait d’éclater, une course contre la montre s’est engagée pour lui offrir une chance de s’en sortir.

Habitant l'Etat de la Louisiane (Etats-Unis), Devin Sedotal est un passionné de randonnée et d'aventures qui aime explorer les bayous, ces zones marécageuses caractéristiques de la région. Récemment, lors de l'une de ses virées, il a repéré un chien terrifié et complètement seul. Il ne pouvait pas lui venir en aide directement à ce moment-là, mais l'a pris en photo et a posté le cliché sur Facebook, émettant un appel à l'aide.



La publication a été vue par Alyssa Muse, directrice de l'organisation locale Aviary Creature Rescue, qui s'est rendue sur les lieux. Entretemps, une tempête s'annonçait ; il fallait donc agir vite pour sauver le canidé en détresse. Elle a rejoint Devin Sedotal alors que la pluie commençait à tomber.

Tous 2 ont commencé à chercher le chien, qui avait quitté son emplacement initial. Devin Sedotal et Alyssa Muse ont choisi d'opérer séparément pour couvrir davantage de terrain. Alors que cette dernière commençait à perdre espoir, elle a entendu l'homme appeler plus loin sur la rive. Il venait de retrouver l'animal.

Celui-ci avait trouvé refuge dans un vieux tronc d'arbre couché pour s'abriter de la tempête. Seule sa tête était visible.



« Le soulagement et l’incrédulité étaient immenses, raconte Alyssa Muse à The Dodo . Ma première pensée a été : 'Dieu merci !'. Mais elle a vite été suivie d’effroi lorsque nous avons brisé le bois et que j’ai pu constater son état. »

Le chien était, en effet, extrêmement maigre et présentait une blessure étendue au niveau de la patte arrière. Malgré cela, il remuait la queue. « Je n'avais pas de couverture, car tout s'est passé si vite, alors je l'ai enveloppé dans ma veste, où il a pu se reposer en sécurité et au chaud pour la première fois depuis des semaines, peut-être même depuis toujours », dit la bénévole.



« Le plus joyeux des petits garçons »

Elle a décidé de l'appeler Devin, en hommage à l'aventurier. Elle l'a emmené chez le vétérinaire, qui a trouvé des fragments de balle dans la patte du rescapé. On lui avait donc tiré dessus… La plaie a été traitée, et Devin s'est vu administrer des analgésiques et des antibiotiques.

Par la suite, Alyssa Muse a contacté le refuge Villalobos Rescue Center, qui a accepté de prendre Devin en charge. Le chien y reçoit tous les soins et toute l'attention dont il a besoin pour s'en remettre. Il se fait aussi beaucoup d'amis.

« Son avenir est si prometteur, se réjouit Alyssa Muse. Villalobos nous dit qu'il est encore en convalescence, sa patte est toujours bandée et il n'est pas encore complètement rétabli, mais il est le plus joyeux des petits garçons malgré tout. »

