Il entend sa chienne aboyer et découvre un bébé koala accroché à son dos

Une rencontre insolite entre une chienne et un bébé koala a récemment suscité l’émerveillement des internautes. L’histoire a été partagée par un habitant du sud-est de l’Australie et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Steve Lamplough, qui habite Portland dans l’Etat de Victoria (Australie), a récemment été témoin d’une scène aussi inattendue que touchante. Ses 2 protagonistes sont l’un de ses chiens et un jeune animal sauvage, ayant sans doute pris le canidé pour sa mère. En tout cas, il était suffisamment confiant et détendu pour s’y agripper.

L’homme a eu la bonne idée d’immortaliser ce moment en photo et de partager les clichés dans un groupe Facebook dédié à la communauté locale, rapportait People .

Le jeudi 25 septembre 2025, Steve Lamplough était chez lui lorsqu’il a entendu ses chiens aboyer. En sortant voir ce qui se passait, il a été étonné de constater qu’un bébé koala était accroché au dos de sa chienne, une Golden Retriever répondant au nom de Denni.



Steve Lamplough / Facebook

Cette dernière ne donnait pas l’impression d’être gênée par le petit marsupial, bien au contraire. Elle semblait même ravie de lui servir de moyen de transport et de lui faire faire le tour du jardin.

“Denni a couru vers moi avec ça sur son dos”, peut-on lire dans la publication Facebook de Steve Lamplough, qui est rapidement devenue virale.



Steve Lamplough / Facebook

“Comme un jockey”

Après avoir profité brièvement de cet émouvant et drôle de spectacle, il a délicatement retiré l’invité surprise du dos de sa chienne, puis l’a placé dans un arbre dans l’espoir que sa mère vienne le chercher. C’est effectivement ce qui s’est produit par la suite. Un koala adulte est, en effet, apparu et a emmené son jeune congénère ; il s’agissait très probablement de sa génitrice.

Revenant sur cet épisode auprès de médias locaux, Steve Lamplough a déclaré qu’il voyait parfois des koalas sur sa propriété, mais jamais de près, encore moins sur le dos de l’un de ses chiens. “C'était vraiment incroyable à voir, a-t-il confié. Surtout quand Denni courait et que le bébé koala se balançait de haut en bas comme un jockey.”

Steve Lamplough / Facebook

“Les chiens sont toujours intrigués par les koalas, mais c'est la première fois que je les vois devenir aussi proches”, a conclu Steve Lamplough.