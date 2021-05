Un chien accroché à une branche dans un marécage peuplé d'alligators attend désespérément de l'aide

Pris au piège sur un îlot, au beau milieu des marécages, un chien pleurait et appelait à l’aide. Les habitants ont fini par s’en rendre compte et ont alerté les autorités. Une femme s’est rendue sur les lieux pour porter secours au jeune canidé en détresse.

Un chiot Berger Belge Malinois a été sauvé par un officier des services de contrôle des animaux, alors qu’il se trouvait dans une zone infestée d’alligators, comme le rapporte I Love My Dog So Much.

Le sauvetage a eu lieu le 8 janvier dernier et relaté 4 jours plus tard sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Lake, dans l’Etat de la Floride.

Ce jour-là, ledit bureau du shérif avait été contacté par des habitants qui entendaient les pleurs d’un jeune chien. Après un certain temps, ils avaient localisé et vu l’animal, qui était coincé sur un îlot dans les marécages à Bassville Park.

L’endroit est connu pour être peuplé d’alligators. Le quadrupède était en grand danger et devait être évacué rapidement.

Un pont improvisé pour sauver le chien

C’est Amy Ricco, agente de contrôle animalier, qui a été dépêchée sur place. L’emplacement du chiot lui était inaccessible. Elle a alors posé des planches de bois pour constituer une sorte de pont. C’est ce qui lui a permis d’arriver jusqu’à lui.

Après avoir gagné sa confiance, elle l’a installé sur son épaule, puis l’a emmené loin de là, en sécurité. Le chien n’avait plus rien à craindre. Il a ensuite été placé au refuge du comté, en attendant de retrouver ses propriétaires.

A lire aussi : L'adorable technique de ce Husky pour réveiller son petit frère quand il veut jouer (Vidéo)

Amy Ricco est véritablement une héroïne. Par son intervention courageuse et son sens de l’improvisation, elle a sauvé la vie de ce chiot.