Un Husky tout juste sorti d’une année difficile découvre avec joie son cadeau bien mérité (vidéo)

Pour Tyson, ce cadeau aura été une belle surprise. Il l’a comblé de joie, mais a aussi marqué la fin d’une année éprouvante durant laquelle le chien a été malade. Sa maîtresse a partagé ce moment incroyable avec ses abonnés qui ont grandement contribué à l’achat de ce très beau présent.

Tyson est un courageux Husky qui a traversé la maladie de manière exemplaire, indiquait PetHelpful. Bien accompagné il s’est remis d’une condition physique précaire et est aujourd’hui en bien meilleure santé. Pour fêter la fin de cette période éprouvante, ses fans qui le connaissent via les réseaux sociaux ont choisi de lui adresser une attention toute particulière.

@halfhuskybros / Instagram

Un carton bien mystérieux

La vidéo partagée sur Instagram démarre avec un plan sur l’élégant Husky, vêtu d’un joli nœud papillon rose et noir à pois, et sa maîtresse qui affiche un grand sourire. Le moment est spécial car le Husky vient de recevoir par correspondance un colis qui lui est destiné.

L’excitation est à son comble pour ce chien qui garde tout de même ses bonnes manières.

La propriétaire commence à ouvrir le colis et Tyson se joint rapidement à elle, l’aidant à enlever le carton pour accéder au fameux cadeau.

@halfhuskybros / Instagram

Un cadeau de taille pour Tyson

Les internautes ont aussi découvert le contenu du carton : un immense ours en peluche. Le premier concerné est aux anges et ne peut pas s’empêcher de mordiller le grand doudou pour montrer sa satisfaction.

La peluche est tellement grande qu’elle dépasse même en taille la maîtresse de Tyson, qui peine à maîtriser l’excitation de son chien.

Un grand « merci » à tous les fans

Tyson a une communauté qui pense à lui, et c’est grâce à elle qu’il a reçu ce très beau cadeau. Sa maîtresse est aussi émue que lui, car elle a été aux côtés de son animal durant ces derniers temps très compliqués. Ce cadeau est le symbole de la rémission de Tyson, et aussi le signe d’un avenir bien plus doux.

A lire aussi : Meilleurs amis au monde, ce chien et ce cheval aiment jouer au tir à la corde (vidéo)

@halfhuskybros / Instagram

Ces fans semblent s’être souvenus de la passion du Husky pour les modèles géants. En effet, à Halloween dernier, avec son frère, Tyson avait été très intéressé par un loup géant qui avait pris place dans son salon.

Grâce à son nouveau jouet qui lui plait déjà le chien va pouvoir passer de bons moments. Sa maîtresse ne manquera pas de partager ces derniers avec les internautes.