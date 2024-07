Un bon samaritain découvre 8 chiots abandonnés sous une chaleur étouffante et prévient les forces de l’ordre dans l’espoir de les sauver (vidéo)

Ce jour-là, à Crowley dans le comté de Tarrant au Texas (États-Unis), les températures dépassaient largement les 35°C. C’est dans cette chaleur étouffante que 8 petites créatures luttaient pour leur survie, comme le rapporte PetHelpful. Abandonnées dans un champ sans eau ni nourriture, elles avaient peu d’espoir de s’en sortir… Heureusement, un bon samaritain qui passait à proximité a remarqué leur détresse et a immédiatement contacter le bureau du shérif.

Un abandon cruel

Collin Stephenson, l’adjoint du shérif du comté de Tarrant qui possède lui-même 4 chiens, s'est précipité pour secourir les pauvres chiots. En arrivant sur place, il a trouvé 8 boules de poils abandonnées dans une cage qui s'accrochaient à peine à la vie. À première vue, les bébés chiens étaient restés dehors 1 ou 2 jours. Avec l’aide de l’adjointe Haley Drew, Collin Stephenson a immédiatement donné à boire aux chiots avant de les mettre au frais dans son véhicule.

© Tarrant County Sheriff's Office / Facebook

« C'est un peu triste de penser à la façon dont on a abandonné ces chiots », a déclaré l’adjoint Stephenson. « Il existe de nombreuses ressources différentes que vous pouvez utiliser, comme les donner à des refuges ou à des secours. » En effet, même s’il est préférable de ne jamais abandonner son animal, si vous n’avez pas d’autres solutions, essayez de le confier à un cabinet vétérinaire ou à un refuge local.

Abandonner son animal à la campagne, sur le parking d'un supermarché ou dans un parc, c’est souvent le condamner à une triste fin. Les 8 chiots secourus à Crowley auraient en effet facilement pu mourir sous la chaleur, sans l’intervention d’un passant au grand cœur.

© Tarrant County Sheriff's Office / Facebook

Une nouvelle vie

Sauvés in extrémis, les 8 petits chiens ont ému de nombreux internautes qui réclament justice pour eux. Malheureusement, faute de caméras de surveillance dans la zone où ils ont été retrouvés, il est peu probable que les forces de l’ordre puissent attraper celui qui les a cruellement laissés pour morts dans ce champ. L’individu risque pourtant jusqu'à 2 ans de prison et une amende de 10 000 $ (environ 9 300 €), car abandonner un animal constitue un crime au Texas.

A lire aussi : Ce chiot Pitbull laisse exprimer son côté félin en découvrant un arbre à chat (vidéo)

En attendant, les petites boules de poils ont été prises en charge par un refuge qui leur a très vite trouvé des familles d’accueil. L’un des chiots a même déjà fait craquer l’adjoint Stephenson qui a décidé d’en adopter un. Les 7 autres ont été baptisés d’après des noms de chips (Cheetos, Fritos, Ruffles, Lays Potatate, Cheese Itz, Doritos et Pringles) et seront bientôt disponibles à l’adoption. On ne doute pas que ces adorables frimousses trouvent rapidement un foyer sûr et aimant !