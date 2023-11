Un refuge recueille un chien et le propose à l'adoption sans se douter qu'on était à sa recherche à 2500 km de là

Roughiatou Sotelo gagne sa vie en conduisant un camion et en sillonnant les routes des Etats-Unis. Originaire de l’Etat du Maryland, elle a un copilote assez spécial. Il s’agit de son chien Panfilo. Tous 2 sont inséparables et extrêmement attachés l’un à l’autre, raconte The Dodo.

Récemment, Roughiatou Sotelo assurait une livraison du côté de Santa Fe dans le Nouveau-Mexique, à 2500 kilomètres de chez elle. Le parcours se déroulait sans histoire jusqu’à cette halte au cours de laquelle Panfilo s’est enfui. Sa maîtresse l’avait longtemps recherché sur place, mais elle devait se résoudre à regagner le Maryland sans lui.



Santa Fe Animal Shelter

La cabine du poids lourd était désespérément vide et triste sans le chien de 2 ans. Roughiatou Sotelo refusait de baisser les bras malgré tout, et passait les sites web et pages de réseaux sociaux consacrés aux animaux de compagnie retrouvés au peigne fin.

Ce qu’elle ignorait, c’est que son Panfilo était en sécurité et entre de bonnes mains. Il a, en effet, été retrouvé et pris en charge par l’équipe du Santa Fe Animal Shelter (SFAS). Le chien n’étant pas identifié, les bénévoles n’avaient aucun moyen de savoir s’il avait une famille. Ils ont pris soin de lui et ont été charmés par son caractère amical et sociable.



Santa Fe Animal Shelter

Au bout de quelques jours, le quadrupède, qu’ils ont appelé Hopper, a été ajouté à la liste des chiens adoptables. Fort heureusement, Roughiatou Sotelo a vu les photos de son ami à 4 pattes sur le site du Santa Fe Animal Shelter, qu’elle a aussitôt contacté.

L’heure des retrouvailles

La camionneuse a pris un vol pour le Nouveau-Mexique pour d’émouvantes retrouvailles. « Aujourd'hui, Panfilo a retrouvé Sotelo, dont les larmes de joie ont été immédiatement essuyées par ses baisers excités », se réjouissait l’association.

Santa Fe Animal Shelter

Panfilo et sa propriétaire ont repris la route ensemble. Le chien manque déjà au personnel du refuge, mais ses membres sont heureux de le savoir auprès de son humaine et d’y avoir contribué.

« Des histoires comme celle-ci nous font tous sourire un peu plus et nous rappellent que les animaux de compagnie font vraiment partie de nos familles », a déclaré Pamela Weese Powell, responsable au Santa Fe Animal Shelter.