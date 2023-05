Rescapé des combats canins, un chien à 3 pattes disparaît et déclenche des mois de recherches intensives

Toute une communauté s’était mobilisée pendant plus de 8 mois pour tenter de localiser Kinnick, un chien amputé d’une patte et ayant fugué peu après son adoption. D’importants moyens avaient été déployés, et ces efforts constants ont fini par payer.

Très tôt le matin du mercredi 3 avril, l’escapade de Kinnick prenait fin pour le plus grand soulagement de tous ceux qui essayaient inlassablement de le secourir. Elle a duré très exactement 246 jours, rapportait WBRC FOX6 News.

Ce chien avait été adopté par une famille aimante en août 2022. Auparavant, l’association Paws of Hope Animal Rescue l’avait recueilli et soigné alors qu’il était grièvement blessé à l’une des pattes arrière. Les lésions étaient si graves qu’on avait dû l’amputer du membre atteint.



Paws of Hope Animal Rescue / Facebook

Ce croisé Labrador Retriever de 3 ans avait très probablement été utilisé comme appât dans l’entraînement de chiens de combat. Un traitement cruel qui l’avait profondément marqué, tant moralement que physiquement.

A peine 2 semaines après son adoption par une famille d’Iowa City dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis), Kinnick s’était échappé lors d’une promenade en compagnie de sa maîtresse, prénommée Annabelle. Quelque chose l’avait effrayé, et sous l’effet de la panique, il avait réussi à se défaire de sa laisse pour partir en courant et ne plus réapparaître.

Dès lors, ses humains, l’équipe de Paws of Hope Animal Rescue et des habitants de la ville s’étaient lancés à sa recherche. Une quête rendue longue et difficile par l’extrême méfiance du canidé envers les gens et ses congénères, vestige de son passé traumatisant.

Cages, points de nourrissage et caméras

Des cages-pièges garnies de toutes sortes d’aliments pourtant alléchants et des points de nourrissage avaient été disposés aux endroits stratégiques. Ses empreintes de pattes sur la neige avaient été pistées durant tout l’hiver, et des caméras permettaient de le voir en compagnie d’animaux sauvages. Malgré tout, personne ne parvenait à mettre la main sur Kinnick.



Paws of Hope Animal Rescue / Facebook

Jusqu’à hier matin, donc, et cette bonne nouvelle annoncée par Paws of Hope Animal Rescue sur sa page Facebook. Le chien à 3 pattes venait enfin d’être capturé sain et sauf. Il a pu rentrer à la maison et aura tout le temps de se remettre de son aventure.