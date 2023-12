Un chien disparu alors que son propriétaire militaire est en déploiement mobilise la communauté pendant des semaines

Être loin de son animal de compagnie n’est déjà pas facile à vivre. Que dire alors de l’angoisse que l’on peut ressentir en apprenant, en plus, qu’il a disparu. C’est ce qui est récemment arrivé à un Pitbull et son maître, qui se trouvait à l’étranger.

Un chien perdu a été retrouvé à l’issue d’une escapade ayant duré près de 3 semaines, à la faveur d’une belle mobilisation tant sur le terrain que par le biais des réseaux sociaux. Un récit rapporté par WIS News 10 ce mercredi 27 décembre.

Le canidé en question est un Pitbull répondant au nom de Titan. Il appartient à un militaire envoyé en déploiement à l’étranger. Avant son départ, le soldat l’avait confié à sa famille habitant Charlotte, en Caroline du Sud (Etats-Unis).

L’animal s’était échappé le 7 décembre et n’avait plus été revu jusqu’au 21 décembre, avant de disparaître totalement à partir de cette date.

De nombreux habitants et bénévoles se sont mobilisés pour tenter de retrouver Titan. Linda Provence, cofondatrice de l’association locale de protection animale Homeward Bound Pet Rescue, est l’une de ces personnes impliquées dans les recherches. Elle a notamment distribué des affiches et fait du porte à porte.

« De nombreuses personnes aimables cherchaient, accrochaient des dépliants, distribuaient de la nourriture, parlaient aux gens, installaient des points de nourrissage, des caméras, déployaient des drones et partageaient les avis de recherche sur les réseaux sociaux », dit-elle. Linda Provence parle également d’une dame qui a déposé du bacon frit pour essayer d’attirer le chien avec son odeur alléchante.

Les retrouvailles à distance

Le dénouement est arrivé hier, mardi matin. Titan a, en effet, été retrouvé endormi devant la porte d’une maison à une quinzaine de kilomètres de l’endroit où il s’était enfui. Les maîtres des lieux l’ont mis en sécurité et ont contacté la famille du militaire, qui est venue le récupérer peu après.



Homeward Bound Pet Rescue / Facebook

A lire aussi : Une femme pense que sa citrouille d’Halloween a été volée, et découvre que son chien a joué un rôle dans la disparition (vidéo)

Le soldat a été joint par visioconférence et a ainsi pu revoir son ami à 4 pattes sain et sauf. Un moment de soulagement et d’émotion auquel Linda Provence a assisté. « Le simple fait de voir son visage et de revoir ce joyeux chien de retour avec sa famille, c’est une récompense, un plaisir pour moi », confie-t-elle.