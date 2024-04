La vie de ce chien prend un tournant réconfortant 2 ans après avoir été maltraité avec une pioche car "il aboyait trop"

Battu et traumatisé alors qu’il n’avait même pas un an, Kongeur avait courageusement surmonté cette épreuve avec l’aide des vétérinaires, de la Fondation 30 Millions d’Amis et d’un refuge partenaire. Ce chien peinait pourtant à trouver une famille aimante, jusqu’à cette bonne nouvelle partagée récemment.