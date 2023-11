La vidéo poignante d'un chien de refuge s'accrochant à la jambe d'une bénévole devient virale et change sa vie

Totalement perdu et terrifié à son arrivée au refuge, un chien dont le propriétaire venait de se séparer à contrecœur s’est agrippé à l’une des employées de la structure d’accueil. La scène a suscité une grande émotion tant au sein de l’association qu’à l’extérieur de celle-ci, la vidéo ayant été largement relayée sur le net. C’est justement cette médiatisation a aidé le canidé à exaucer son rêve.

Etre privé de son maître est un véritablement déchirement pour un chien. Si ce dernier doit, en plus, subir un changement d’environnement, on imagine la tristesse et le stress qu’il éprouve.

C’est ce qu’a vécu récemment un adorable canidé répondant au nom d’Andy Cohen. Il avait été appelé ainsi en référence à un animateur de télévision célèbre aux Etats-Unis.

Il fait partie des 4 chiens d’un homme qui ne pouvait plus les garder et avait pris la douloureuse décision de les confier à un refuge. Leur ancien propriétaire devait effectivement reprendre son travail de chauffeur routier et avait estimé que son mode de vie ne pouvait pas convenir aux quadrupèdes.

Andy Cohen et ses 3 congénères sont donc arrivés au Tift County Animal Shelter, un refuge situé à Tifton dans l’Etat de la Géorgie (Etats-Unis).

« Ils ont eu le cœur brisé lorsqu’ils sont arrivés au refuge, tous serrés les uns contre les autres et effrayés, raconte Leah Robbins, responsable au sein de cet établissement. Andy Cohen était timide, pleurait comme vous l'avez vu dans la vidéo et, j'en suis sure, se sentait abandonné. »



@waldosrescue / TikTok

Une scène bouleversante

Terrifié et cherchant désespérément une « bouée de sauvetage », Andy Cohen s’est accroché de toutes ses forces à la jambe d’une employée du refuge. Celle-ci tentait de le réconforter en le caressant et en lui disant que tout allait bien se passer.

Ce moment extrêmement émouvant a été filmé et la vidéo postée sur TikTok. La séquence, que relaie Newsweek, est vite devenue virale.

Quelques jours plus tard, le chien a été transféré à une association partenaire baptisée Waldo’s Rescue Pen et basée à New York.

C’est là qu’on a trouvé une famille aimante pour Andy Cohen, qui a ainsi pu prendre un nouveau départ après la diffusion de la fameuse vidéo.

« Nous voulions qu'Andy Cohen prenne un nouveau départ avec une famille qui l'aime », déclarait Leah Robbins. Son vœu et celui de ce chien sont devenus réalité.