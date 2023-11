"Elle ne voulait pas me quitter" : Histoire d'amitié inattendue entre une chienne et une vacancière

Entre Lucy et Jessie, cela a été le coup de foudre. La première est une esthéticienne anglaise en vacances en Turquie. La seconde est une chienne errante rencontrée sur son lieu de villégiature. Toutes 2 sont devenus si complices que la touriste britannique souhaite l’adopter et lui offrir une nouvelle vie à ses côtés.

Près de 3000 kilomètres séparent actuellement Lucy Clydesdale de sa chienne Jessie, mais leurs retrouvailles tant attendues auront bientôt lieu.

Esthéticienne à Stockton-on-Tees dans le nord-est de l'Angleterre, Lucy Clydesdale était en vacances avec un groupe d’amis à Bodrum, en Turquie. C’est là qu’elle avait rencontré la chienne en question.

Peu après son arrivée sur les bords de la Méditerranée, la jeune femme avait remarqué une meute de chiens errants. Ces derniers étaient allés jusqu’à la suivre à l’hôtel, mais Jessie était allée plus loin ; elle était arrivée jusqu’à sa chambre.

Le lendemain, la chienne était réapparue sur la plage. Elle ne l’a plus quittée depuis. « Elle marchait jusqu'aux restaurants avec nous et s'asseyait même au bord de la piscine, attendant que nous sortions, raconte Lucy Clydesdale au Mirror. C’est lorsque les gens de l’hôtel ont remarqué à quel point elle était attachée et ont dit qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel auparavant, que nous avons commencé à penser qu’il fallait vraiment la garder. »



Mirror

Une autre touriste lui a suggéré de s’adresser au groupe de bénévoles Gumbet Stray Animals sur Facebook. Elle a alors contacté une des administratrices qui est venue la voir à l’hôtel. Celle-ci lui a parlé de chiens errants locaux adoptés par des visiteurs étrangers et qui ont ainsi eu droit à un nouveau départ.

A lire aussi : Cyno-Sens, l'association qui accompagne les personnes en situation de handicap dans la formation de leur chien guide ou d'assistance (vidéo)

« Hâte de la voir et de lui offrir une vie incroyable «

L’idée a plu à Lucy Clydesdale, qui est rentrée en Angleterre entretemps et espère pouvoir retrouver sa chienne très bientôt. « Elle ne m'a pas quittée pendant toutes les vacances, donc je ne pouvais pas la laisser derrière moi », explique-t-elle. En attendant que les détails du voyage soient réglés, Jessie est en famille d’accueil en Turquie.

Son adoptante reçoit régulièrement des nouvelles et des photos d’elle. « J'ai juste hâte de la voir et de lui offrir une vie incroyable », confie Lucy Clydesdale.