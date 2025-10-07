Chaque matin, cette petite chienne qui a pourtant une famille, se rend à l’animalerie de son quartier pour réclamer des friandises (vidéo)

Certains chiens sont ouvertement opportunistes et c’est le cas de Luna, une adorable chienne noire et blanche qui n’hésite jamais à venir gratter des friandises chez son amie Naty. Évidemment, cette dernière ne peut jamais résister bien longtemps face à son regard si mignon…

Luna est une adorable petite femelle croisée qui vit dans la ville de Wilde, près de Buenos Aires, en Argentine. Bien qu’elle ait un foyer chaleureux et une famille aimante, elle parvient toujours à se faufiler sous les clôtures de son jardin pour aller rendre visite à son amie humaine prénommée Naty. Il faut dire que la jeune femme est non seulement vétérinaire, mais aussi et surtout propriétaire d’une boutique de friandises et mastications située non loin de son cabinet et ça, Luna l’a parfaitement bien compris ! Tous les matins ou presque, elle parcourt le chemin, qu’elle connaît par cœur, afin d’attendre l’arrivée de Naty et lui faire les yeux doux.

© @Elarcaveterinaria / Instagram

Un accueil en grande pompe

De son côté, la jeune femme, qui a baptisé la chienne Negra, est plus que ravie de ces accueils quotidiens dont elle se réjouit totalement. “Qui est là, à m’attendre à 7h30 le matin ? Salut, ma Negra. Je vais ouvrir la boutique tout de suite et rien que pour toi”, peut-on l’entendre dire dans une vidéo Instagram partagée sur le compte dédié à son cabinet. La séquence, relayée par le média The Dodo , a été visionnée plus de 1 million de fois et likée plus de 173 000 fois !

Dans la section réservée aux commentaires, de nombreux internautes ont supplié Naty d’adopter Luna ou d’au moins la garder en sécurité le temps de trouver une solution d’adoption. Mais la maîtresse de la chienne, Griselda Tiziano, s’est rapidement manifestée afin d’écarter toute rumeur. “Nous lui donnons beaucoup d'amour à la maison, mais elle adore aller chez sa vétérinaire”, explique-t-elle.

Deux fois plus de bonheur

Parfois, le chien de Naty, Salvador, est lui aussi présent. Dans ces cas-là, la matinée devient alors une véritable fête. Les 2 toutous sautent, jouent, courent et réclament joyeusement des gâteries. “Je meurs d'amour !”, affirme une certaine Daniela dans les commentaires. Une chose est sûre : ce n’est pas demain la veille que Luna va cesser de se rendre chez Naty et ce, même si elle a tout ce qu’il faut chez elle…

A lire aussi : Il a passé 10 ans enfermé dans un sous-sol, aujourd’hui ce chien de 14 ans vit une vie pleine de bonheur (vidéo)