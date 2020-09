Un chien coincé sous un pont à des dizaines de mètres de hauteur, sauvé par l’ingénieur chargé de l’inspection

Aux Etats-Unis, un ingénieur du génie civil et un policier ont porté secours à une chienne qui s’était retrouvée prise au piège sous un pont, à une trentaine de mètres au-dessus du vide. L’animal a non seulement été sauvé, mais il a en plus été adopté quelques jours plus tard.

Le 20 septembre dernier, Ryan Nataluk procédait à l’inspection d’un tronçon du pont reliant les villes de Natchez, dans l’Etat du Mississippi, et de Vidalia, en Louisiane. Le travail de l’ingénieur l’amène à grimper sur la structure afin d’en examiner les moindres recoins et déceler d’éventuelles défaillances à corriger. Alors qu’il effectuait sa mission ce jour-là, il s’est rendu compte qu’un animal avait besoin d’être secouru de toute urgence.

D’après Yahoo! News, en effet, un chien s’était retrouvé coincé sous le pont, au-dessus du vide. Près de 37 mètres plus bas coule le fleuve Mississippi. Sans hésiter, Ryan Nataluk s’est dirigé vers le quadrupède. Il l’a ensuite sécurisé avec une corde, en l’attachant à la manière d’un harnais.

L’ingénieur a ainsi pu passer le canidé à l’officier de police qui l’attendait au-dessus, sur la chaussée. Ce dernier l’a fait monter dans son véhicule de patrouille.

Il s’est avéré que le chien était, en fait, une femelle. Désormais, elle n’avait plus rien à craindre. Les policiers l’ont prise en charge pour le reste du weekend.

Ouest France rapporte, pour sa part, que la chienne a été adoptée quelques jours après son sauvetage.

La scène a été filmée et la vidéo diffusée par l’entreprise Stantec, spécialisée dans l’ingénierie de construction, notamment sur Instagram :