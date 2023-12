Interdits d’embarquer dans l'avion avec leur chien, les propriétaires l'accrochent à un poteau et l’abandonnent pour ne pas manquer leur vol

Ce qui devait être un heureux voyage en compagnie de ses maîtres est devenu un cauchemar pour Jessie. D'après les autorités, ses propriétaires n'auraient sûrement pas pu la faire monter dans l'avion et ont donc décidé de la laisser sur place. Heureusement, les forces de l'ordre l'ont vite repérée et des bienfaiteurs sont intervenus pour la prendre en charge.

Sur Facebook, l’association My Lovely Horse Rescue annonçait avoir accueilli une petite chienne âgée nommée Jessie. La pauvre a été abandonnée contre un poteau par ses humains devant l’aéroport de Dublin (Irlande). Elle est désormais en sécurité auprès d’une famille aimante, rapportait l’Irish Independent.

Chaque année, près de 30 millions de voyageurs transitent par cet aéroport. Jessie et ses propriétaires étaient parmi eux. La boule de poils avait son propre passeport, prête à voyager, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

photo d'illustration

Elle a été abandonnée pendant la nuit

Selon My Lovely Horse Rescue, « un imprévu s'est passé et elle ne pouvait pas voyager ». La réglementation pour prendre l'avion avec un animal de compagnie peut être très stricte d'un pays à un autre. D’après les autorités, les proches de Jessie auraient probablement omis certaines obligations pour que l’animal puisse monter à bord de l'avion et n'auraient pas eu l’autorisation de le faire embarquer.

Ils ne pouvaient donc pas partir avec lui, mais n'ont toutefois pas souhaité modifier leurs plans. Ils l'ont donc attaché à un poteau au beau milieu de la nuit, ont déposé son passeport à ses côtés, et sont partis. La police n'a pas mis longtemps avant de le repérer et a contacté les sauveteurs animaliers. En attendant qu'ils se déplacent, ils l’ont consolé, nourri et lui ont donné à boire.

« Nous n’arrivons juste pas à le croire »

Les membres de My Lovely Horse Rescue sont arrivés quelques instants plus tard et l’ont pris en charge. Jessie a été placée dans une famille d’accueil, puis a définitivement rejoint la maison d’une infirmière vétérinaire : « Elle vivra avec elle pour toujours. En fin de compte, c'est une bonne nouvelle » déclarait Martina Kenny, co-fondatrice de l’organisme.

Cette dernière a constaté une recrudescence des abandons ces derniers temps : « Chaque refuge du pays est plein. Il n’y a jamais eu de crise canine comme celle d'aujourd’hui » expliquait-elle. Selon son point de vue, cela pourrait être la conséquence des diverses crises, notamment celle du logement. Quoi qu'il en soit, on ne saura jamais vraiment ce qui a poussé les propriétaires de Jessie à l'abandonner, mais elle est désormais entre de bonnes mains.