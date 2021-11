Lors d'un tremblement de terre, le premier réflexe de cette femme est de protéger son chien bien-aimé (vidéo)

Lors d'un tremblement de terre à Taïwan, une femme a effectué un geste qui a ému de nombreux internautes. La bonne âme s'est précipitée vers son chien pour le réconforter et le protéger.

Avant de rencontrer Goody Wu, Owen a connu une vie de misère. Le chien à la robe noire a erré dans les rues de Taïwan, sans aucune famille à ses côtés pour combler toutes ses attentes. Blessé, il a été retrouvé et sauvé par celle qui est aujourd'hui sa propriétaire officielle.

Depuis cette rencontre salvatrice, Owen est devenu un animal de compagnie heureux et en bonne santé. Le temps a beau passer, sa mère adoptive est toujours là quand il a le plus besoin d'elle. L'adorable canidé en a encore eu la preuve le 24 octobre dernier.

Toujours prête à protéger son compagnon à 4 pattes

Goody et Owen profitaient d'une journée tranquille à la maison, lorsque leur petit monde a soudainement basculé. Le sol s'est mis à gronder et les murs à trembler : un séisme de magnitude 6,5 a surgi sans crier gare des entrailles de la terre.

« Je savais qu'il avait peur », a déclaré la dame au Dodo. « Alors je l'ai tenu dans mes bras pour le réconforter et, si des choses commençaient à tomber, j'aurais utilisé mon corps pour le protéger. »

© Goody Wu

A lire aussi : Un jeune chien souffrant de nombreux problèmes de santé devient le meilleur ami d'un cochon

Owen a été le premier à sentir la catastrophe arriver. Il a sauté du canapé et ne savait comment réagir face à ce phénomène surprenant. « C'est un chien très courageux, mais il a eu peur pendant le tremblement de terre », a expliqué Goody Wu.

Le geste doux et instinctif de cette dernière l'a aidé à traverser cette épreuve effrayante. Une fois les secousses disparues, le duo était sain et sauf. « Il est très intelligent et très affectueux. C'est mon bébé », a ajouté son ange gardien. « Les chiens nous aident toute leur vie et nous apportent le bonheur, nous devons donc les protéger. »