Livrés à eux-mêmes, 16 chiots entassés dans des cages devant une épicerie trouvent enfin de l'aide

Un beau matin, le refuge a reçu un appel d’urgence pour la prise en charge d’une troupe de 16 chiots abandonnés. Découverts par un passant, les boules de poils étaient alors entassées dans 2 cages différentes, juste devant une épicerie. Face à une telle scène, l’homme s’est empressé de contacter les services animaliers du comté de Pasco, en Floride, qui ont eux-même contacté le Suncoast Animal League. “La camionnette s’est garée sur le parking des services animaliers avec 2 cages à l’arrière. À l’intérieur se trouvaient 16 chiots âgés de 7 à 9 semaines. Alors que le personnel se précipitait pour chercher des bols d’eau pour les chiots, l’homme a expliqué les avoir trouvés 30 minutes auparavant devant un magasin à l’intérieur des cages”, raconte le Suncoast Animal League dans une publication Facebook relayée par le magazine People.

Un sauvetage délicat

Le média précise également qu’à cette époque, la plupart des refuges de la région n'acceptait plus aucun pensionnaire en raison d’une violente épidémie de grippe canine. Les chiots ayant un système immunitaire plus faible que les animaux adultes, il était évidemment impensable de les insérer dans ces refuges contaminés. Heureusement, le Suncoast Animal League était en capacité de prendre de nouvelles admissions. “Les chenils des grands refuges animaliers sont en quarantaine depuis plusieurs semaines et ces 16 chiots ne peuvent en aucun cas être exposés. Nous avons accepté de gérer cette urgence”, soulignait alors l’association.

© Suncoast Animal League / Facebook

Un début de vie compliqué

Après un examen vétérinaire complet, il a été révélé que les chiots étaient tous couverts de puces et certains d’entre eux présentaient également des cicatrices éparses. “Cela pourrait être dû à des bagarres entre chiens ou au fait de vivre dans des cages”, explique le directeur du refuge. Peu de temps après leur sauvetage, les adorables boules de poils ont toutes été placées en famille d’accueil où ils ont pu être soignés et choyés. En attendant de tous trouver leurs familles pour la vie, les rescapés ont pu grandir sereinement, en toute sécurité et entouré d’amour.