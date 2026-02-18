« Leurs sourires en disent long », elle découvre 4 chiens abandonnés dans un piteux état et promet de leur offrir le meilleur

Suzette Hall, fondatrice de l’association américaine Logan’s Legacy 29, a l’habitude de sauver des chiens en détresse. Récemment, elle a reçu un message alarmant au sujet de 4 chiens errants au pelage sale et emmêlé. Seuls dans la rue, les pauvres va-nu-pattes se blottissaient les uns contre les autres pour se réconforter.

« 4 bébés, serrés les uns contre les autres, restant au même endroit, car c’était tout ce qu’ils connaissaient », écrit Suzette Hall sur sa page Facebook.

Comme le rapporte The Dodo, la sauveteuse a reçu un message d’alerte accompagné d’une photo des va-nu-pattes, visiblement abandonnés par leur famille. De nombreux chiens victimes d’abandon restent à l’endroit précis où ils ont été laissés, dans l’espoir de revoir leurs proches.

© Suzette Hall

Animés par de bons sentiments, certains habitants du quartier ont essayé d’aider les boules de poils, mais ces dernières refusaient de se laisser attraper docilement.

« Malheureusement, certaines personnes se sont mises à les poursuivre, ce qui n'a fait que les pousser sur la chaussée. Ils ont failli être percutés par des voitures », explique la fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29.

© Suzette Hall

Une promesse tenue

Après avoir reçu la bouteille à la mer, Suzette et une autre bénévole ont déployé leurs ailes pour les sauver. « À notre arrivée, nous ne les avons pas trouvés. J'étais désespérée, confie Suzette, mais après avoir parcouru les petites rues adjacentes, nous les avons enfin vus : ils reniflaient les poubelles, cherchant désespérément de la nourriture. »

© Suzette Hall

Soulagée de les avoir retrouvés, Suzette a toutefois eu le cœur brisé en constatant leur état déplorable. « Ils étaient emmêlés, sales et sentaient comme s’ils n’avaient pas été lavés depuis des lustres, souligne-t-elle, ils avaient tellement faim. Tellement chaud. Tellement soif. »

Les bénévoles, aidées d’un riverain empreint de bienveillance, ont réussi à attraper le quatuor en l’attirant avec de la nourriture alléchante placée dans une cage. « Je les ai regardés et je leur ai promis : “Nous allons tout arranger. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin” », déclare Suzette.

© Suzette Hall

Des chiens reconnaissants

À la suite du sauvetage, la sauveteuse a conduit ses 4 protégés dans une clinique vétérinaire pour effectuer un bilan de santé. En plus d’avoir reçu des soins, les petits chiens ont bénéficié d’une séance de toilettage qui leur a fait le plus grand bien !

A lire aussi : Désormais trop âgé pour se lever tôt, cet adorable papy Husky refuse obstinément de se réveiller pour accompagner son maître au travail (vidéo)

« Regardez-les maintenant. Nettoyés. Une transformation complète. La perfection absolue », commente Suzette sur sa page Facebook. Prénommés Evelyn, George, Dudley et Champ, les rescapés sont actuellement placés dans des foyers d’accueil en attendant de trouver des familles d’adoption.

Suzette, ravie de les savoir détendus et en sécurité, a hâte de les voir s’épanouir dans la famille de leurs rêves. « Leurs sourires en disent long, conclut-elle, ils sont si heureux, si soulagés et si reconnaissants d'avoir été secourus. »