Une femelle Teckel devient demoiselle d'honneur au mariage de ses propriétaires et rend cette journée mémorable

Les chiens, véritables membres à part entière de la famille, sont parfois invités à des mariages. Ruby, une femelle Teckel, a participé à celui de ses propriétaires... en tant que demoiselle d'honneur !

Pour Erika et Chris Aldous, Ruby représentait bien plus qu'un simple petit compagnon à 4 pattes. Membre bien-aimé de la famille, la femelle Teckel s'est vu confier une mission d'une importance capitale !

Le couple, originaire du Sussex de l'Est (Angleterre), désirait plus que tout lui trouver une place de choix le jour de son mariage. C'est ainsi que l'adorable boule de poils, âgée de 6 ans à l'époque, est officiellement devenue demoiselle d'honneur.

Vêtue d'un magnifique tournesol et d'une jolie laisse violette, Ruby a fait un tabac. Tous les invités sont tombés sous le charme du chien saucisse, qui a pris son rôle très au sérieux !

© David Glover / Mercury Press

Une journée mémorable

« Dès le départ, nous savions que Ruby allait faire partie de notre cérémonie de mariage, a déclaré Erika au quotidien britannique Metro, elle a fait sa grande entrée en marchant dans l'allée en laisse avec nos 2 filleuls. » Ce jour-là, 185 regards étaient braqués sur la femelle Teckel. Elle a littéralement volé la vedette aux mariés ! La chienne, très excitée d'être le centre de l'attention, a vécu l'une des meilleures journées de sa vie.

À table, ses propriétaires l'ont installée sur un siège spécial pour qu'elle puisse profiter du banquet. La nourriture et les friandises adaptées à son espèce ont comblé son petit estomac. Mais Ruby n'avait aucune envie de se reposer après un festin aussi grandiose. Heureuse et excitée au plus haut point, la chienne ne cessait de courir partout et de s'amuser, pour le plus grand bonheur des invités.

© David Glover / Mercury Press

Des souvenirs plein la tête

Ruby a rendu cette journée mémorable. Erika et Chris n'oublieront jamais les purs moments de bonheur passés en sa compagnie. Malheureusement, leur amie à fourrure est décédée depuis. « Ruby est peut-être partie, mais nous avons tellement de souvenirs d'elle, a indiqué Erika, l'avoir à notre mariage est quelque chose que nous chérirons pour toujours. »

Sur Terre, la chienne illuminait la vie de ses propriétaires en véritable petit rayon soleil. Aujourd'hui, elle continue de briller au-dessus de leur tête, parmi les étoiles.

© David Glover / Mercury Press