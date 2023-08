Les vacances d'un couple se transforment en mission de sauvetage pour un chien heurté par une voiture (vidéo)

Des milliers de chiens errants sillonnent chaque année l’île de Porto Rico, à la recherche d’amour et de nourriture… Le pauvre Gabo a connu ce triste sort, avant de faire la rencontre de touristes qui ont changé sa vie.

Zahydie et son époux, Pako, ont récemment pris l’avion en direction de Porto Rico pour y passer quelques jours de vacances. Ce qui devait être un séjour sous le signe de la détente s’est rapidement transformé en une mission de sauvetage de chien !

Une rencontre bouleversante

En effet, en arrivant sur l’île des Caraïbes, Zahydie et Pako ont été témoins d’un terrible accident. « Nous avons croisé un chien qui avait été heurté par un véhicule, et le conducteur ne s’est même pas arrêté », explique l’Américaine sur TikTok.

« Nous ne pouvions pas le laisser comme ça, de ce fait, nous l’avons emmené chez un vétérinaire, poursuit-elle. Il n’avait aucune fracture, juste quelques blessures qui devaient se soigner sous 6 semaines. »

@unforgettablemind / TikTok

Zahydie et Pako ne se sont pas arrêtés là. Ils ont permis au canidé d’être vacciné, stérilisé, et hospitalisé aussi longtemps que nécessaire. Ils ont également décidé de le nommer Gabo, en référence à la ville où ils l’avaient sauvé : Naguabo.

Un relogement impossible

Une fois le chien rétabli, le couple prévoyait de reprendre ses vacances là où elles s’étaient arrêtées. Or, Zahydie et Pako se sont heurtés à un nouveau problème : tous les refuges des environs étaient saturés et aucune famille d’accueil ne pouvait héberger Gabo.

Les bons samaritains ont alors choisi de garder le canidé en leur compagnie pendant le reste de leur séjour. « Au fil des jours, Gabo a réalisé qu’il était entre de bonnes mains, et qu’il n’aurait plus jamais besoin de réclamer de l’amour et de la nourriture », a déclaré Zahydie.

@unforgettablemind / TikTok

En effet, Gabo ne le savait pas encore, mais son bonheur ne faisait que commencer ! Ses bienfaiteurs ont décidé de repartir avec lui à Orlando, aux États-Unis, et de lui offrir un nouveau départ bien mérité.

En route vers une nouvelle aventure

Depuis, la vie du quadrupède a profondément changé. Gabo a rencontré ses « nouveaux frères et sœurs » avec lesquels il s’entend à merveille. Ce n’est pas tout : « le vétérinaire a dit qu’il était en pleine forme », se réjouit sa nouvelle propriétaire.

Zahydie en est persuadée : Gabo est plus heureux que jamais. Sa maitresse, elle, sait qu’elle vient de passer les plus belles vacances de toute sa vie…