L’émotion d’une chienne de sauvetage, qui joue pour la première fois de sa vie avec une peluche (vidéo)

Rachelle Carranza et son époux, originaires de Californie (États-Unis), sont les fiers propriétaires d’une belle meute. Elle se compose de 2 chiens loups, Loki et Flame, d’un Husky croisé Malamute, Davina, ainsi que de la petite nouvelle Rory. Cette dernière, issue d’un sauvetage, a dû tout apprendre de la vie de chien domestique, même jouer.

Au départ, les choses n’ont pas été faciles pour cette femelle Berger Allemand et Husky de 3 ans. C’est le mari de Rachelle, technicien vétérinaire pour le contrôle animalier local, qui l’a rencontrée dans un chenil. La pauvre était « très maigre et vraiment effrayée », rapportait-il à People. Sensible à sa détresse, il a proposé à sa femme de la prendre en charge.

Rachelle est aussi une amoureuse des bêtes, car elle travaille pour une association de protection de chiens loups. L’idée était d’accueillir Rory en tant que famille d’accueil pour lui offrir un meilleur environnement.

Rory a observé ses congénères pour apprendre

En arrivant chez le couple, la chienne a été chaleureusement accueillie par les autres pensionnaires du logement. Tout cet engouement l’a d’abord effrayée. Elle était timide et réservée, toujours sur ses gardes. Mais avec la bienveillance de ses maîtres et la gentillesse des autres chiens, elle s’est progressivement apaisée.

Tout était nouveau pour elle dans cette maison, y compris les jouets. Elle observait les canidés s’amuser, à la fois curieuse et méfiante : « Elle regardait mes autres chiens jouer avec leurs jouets et se contentait d'observer » témoignait Rachelle. Laquelle a décidé de lui offrir ses premières peluches.

« Elle n'a clairement jamais eu de jouet de sa vie »

Elle lui a acheté un « kit » composé de plusieurs doudous et l’a laissé choisir : « J'ai jeté tous les jouets par terre pour elle, et elle les a reniflés ». Puis Rory a saisi un nounours et s’est mise à gambader avec, tout en gémissant de joie. Sa maîtresse a filmé cette scène émouvante et l’a partagée sur son compte TikTok @loki_the_flame_keeper. Découvrez la vidéo, visionnée près de 70 mille fois :

Devant cette chienne touchante, Rachelle et son conjoint ont changé leurs plans initiaux. Ils ont souhaité lui offrir la vie qu’elle méritait depuis toujours et l’ont officiellement adoptée : « Juste en la voyant s'égayer à l'idée de faire partie d’une famille, nous savions que nous ne pouvions la donner à personne d'autre » concluait Rachelle.

