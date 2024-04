Un chien policier prenant sa retraite honoré par la ville qu’il a servie pendant 12 ans alors qu'il est né 7000 km plus loin

Argo va pouvoir profiter tranquillement d’une retraite bien méritée après avoir mené une longue et brillante carrière au sein de la police. Ce chien sénior a eu droit à une cérémonie officielle organisée par la mairie de sa ville, en guise de reconnaissance pour toutes ces années de service où il avait fait preuve d’un courage et d’une loyauté sans faille.

Argo, chien de la police de Columbus dans l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis), a définitivement raccroché son harnais de policier hier, lundi 22 avril, rapportait Local News Digital.

Il a, en effet, officiellement pris sa retraite après près de 12 années de bons et loyaux services. Il avait ainsi contribué à la sécurité d’une ville dont il n’est pourtant pas originaire. Le canidé n’est d’ailleurs même pas né aux Etats-Unis, mais plus de 7000 kilomètres plus loin, en Pologne en l’occurrence.



Columbus Police Department (Indiana) / Facebook

Argo avait été emmené d’Europe pour fouler le sol américain alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot. Très vite, les forces de l’ordre avaient vu qu’il présentait un potentiel intéressant et lui avaient fait passer divers tests. Les aptitudes naturelles du croisé Berger Allemand / Berger Belge Malinois ayant totalement convaincu les évaluateurs, il avait ensuite suivi son apprentissage pour devenir chien de détection de stupéfiants. Il était également assigné à des missions de maintien de l’ordre.

Au cours de sa carrière, Argo avait accumulé près de 3000 heures de formation, contribué à près d’un demi-millier d’arrestations, ainsi qu’à 443 saisies de stupéfiants. Il avait également pris part à 105 opérations de recherche de suspects et de produits illicites dans des bâtiments, et aidé à retrouver un enfant perdu. Parallèlement à ses interventions, le chien policier rendait visite aux enfants dans les écoles de la région dans le cadre de campagnes de sensibilisation.

La vie de famille après celle de super-héros canin

Il avait servi aux côtés de son maître-chien, l’officier de police Branch Schrader, qui était fier et ému lors de la cérémonie s’étant tenue en l’honneur du quadrupède devant l’hôtel de ville. Un évènement au cours duquel la maire de Columbus, Mary Ferdon, a prononcé un discours en hommage au super-héros à 4 pattes. Elle a même officiellement proclamé ce 22 avril « journée du K9 Argo ».

Agé de 13 ans, Argo pourra désormais profiter d’une retraite heureuse et paisible au sein de la famille de Branch Schrade.