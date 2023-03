Un couple en vacances modifie ses projets après avoir rencontré une chienne errante sur le bord de la route (vidéo)

4 heures après leur départ en vacances, Megan et son mari sont tombés nez à truffe avec une chienne en détresse. Elle errait aux abords d’une route dangereuse, et chaque minute représentait une menace pour sa survie. Le couple au grand cœur a décidé de tout mettre sur pause pour la sauver.

Megan Mannarelli-Martin et son époux sont à la tête de Rafiki’s Rescue, un refuge pour animaux basé à Anaheim, en Californie. Récemment, le couple travailleur a voulu prendre quelques jours de vacances, chose qu’ils n’avaient pas faite depuis des années.

Un départ perturbé par une rencontre bouleversante

Ils sont donc montés à bord de leur véhicule en compagnie de 3 chats, prêts à se détendre et à se ressourcer. Mais finalement, leur travail n’a pas tardé à les rattraper ! En effet, 4 heures après leur départ, ils ont surpris une chienne abandonnée aux abords d’une route très fréquentée, au milieu de nulle part.

@meganandtherescues / TikTok

« Elle était terrifiée lorsque nous l’avons vue pour la première fois, mais elle semblait vouloir être secourue. Il nous a fallu une heure pour gagner sa confiance, et réussir à l’attraper », racontait Megan à The Dodo.

Les bons samaritains ont ensuite installé la chienne dans leur voiture et n’ont détecté aucune puce électronique. Ils ont aussi consulté les réseaux sociaux et refuges des environs pour s’assurer qu’elle n’appartenait à personne. En ne recevant aucun retour, Megan et son mari ont compris qu’elle avait été abandonnée.

@meganandtherescues / TikTok

Des vacances improvisées

Ils ont alors tout simplement décidé de l’emmener, avec eux, en vacances ! Après un passage au magasin, la chienne (nommée Kevin) les a suivis aux 4 coins de leur périple californien. D’abord craintive, la quadrupède a réussi à se détendre et à devenir « la plus douce » et « la plus énergique » des petites chiennes.

« Elle s'est installée remarquablement vite compte tenu des circonstances, s’est exprimée Megan. Elle était très, très effrayée la première nuit, mais aussi clairement reconnaissante d'être en sécurité. Dès la troisième nuit, elle sautait d'excitation quand elle nous voyait. »

@meganandtherescues / TikTok

Megan et son mari ont été épatés de l’adaptation rapide de la jeune Kevin. Elle a savouré chaque minute de ces vacances improvisées, et a apprécié la compagnie des chats du couple. « Elle est tellement joyeuse, et ne demande qu’à être aimée et câlinée », ajoutait sa bienfaitrice.

Depuis cette aventure, Kevin a rejoint une famille d’accueil où elle s’épanouit de jour en jour. Elle sera bientôt prête à être adoptée et à faire le bonheur de ses futurs maîtres. Megan et son époux se sont beaucoup attachés à elle, et sont heureux d’avoir pu lui offrir un nouveau départ !