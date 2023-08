Les retrouvailles émouvantes entre une famille et sa chienne perdue à la suite d'un accident de voiture

Au cours du mois de juillet, Doris Selina a vécu l’une des pires journées de sa vie. Cette habitante de Chilliwack Mountain (Colombie-Britannique) a assisté à une scène terrible avec son mari Albert.

De retour d’une promenade matinale, le couple a retiré la laisse de sa chienne Lucy, laquelle a couru pour saluer la factrice qu’elle a toujours aimée. Hélas, la femelle Staffordshire Bull Terrier de 9 ans a été heurtée par un véhicule.

Comme le révèle Saanich News, l’impact était si puissant qu’elle a volé plusieurs mètres dans les airs. Sous le choc, Lucy a dégringolé de la colline et a pris la fuite, au grand dam de ses propriétaires. Le conducteur, quant à lui, leur a affirmé qu’il avait respecté la limite de vitesse.

© Doris Selina / Saanich News

La chienne a été retrouvée !

À la suite de l’accident, Doris et ses proches se sont lancés à la recherche de leur amie à fourrure. Ils ont notamment posté des affiches, fait du porte-à-porte et demandé aux riverains de vérifier les vidéos de leurs caméras de sécurité.

Le couple a même requis les services de Petsearchers Canada, un organisme qui mobilise des Chiens de Saint-Hubert pour aider les maîtres à retrouver leurs animaux de compagnie. En vain, Lucy restait introuvable.

Finalement, la famille a renoué avec l’espoir 3 jours après sa disparition. Une femme nommée Suzanne a entendu des gémissements dans un coin de son jardin. Elle a fini par découvrir la boule de poils recroquevillée dans un espace très étroit, entre la clôture et des buissons !

Lorsque Doris et son fils ont reçu son appel, ils ont aussitôt quitté leur maison. Sur place, ils ont essayé de faire sortir leur compagnon épuisé, affamé et déshydraté. Vers 22 heures : libération ! La Staffordshire Bull Terrier a retrouvé les bras réconfortants de ses humains préférés. « Nous nous sommes tous embrassés et avons pleuré, a confié Doris, nous étions tellement reconnaissants. »

© Doris Selina / Saanich News

« Des anges nous ont aidés à retrouver Lucy »

Une fois rentrée à la maison, Lucy a grignoté un peu de nourriture et s’est abreuvée avant de s’endormir profondément sur sa couchette préférée. Le lendemain, la rescapée a eu droit à une visite chez le vétérinaire. Par chance, la chienne arborait quelques égratignures et ecchymoses, mais aucune blessure grave.

« Dieu merci, des anges nous ont aidés à retrouver notre Lucy, a conclu Doris, merci à tous ceux qui ont soutenu notre famille et nous ont aidés dans nos recherches. »