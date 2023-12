Une marathonienne ayant perdu son chien espère l'aide des réseaux sociaux pour le retrouver

L’angoisse suscitée par la disparition d’un animal de compagnie, membre à part entière de la famille, est particulièrement difficile à supporter. Garder la tête froide dans ces moments-là est tout sauf simple, mais nécessaire afin d’agir de manière efficace et maximiser les chances de retrouver son compagnon le plus vite possible.

C’est ce qu’a vécu Emily Sisson, athlète américaine de 32 ans dont le Beagle s’était volatilisé dimanche. Les faits ont été rapportés le lundi 18 décembre par Runner’s World, site dédié aux passionnés de course à pied.

A ce moment-là, la jeune femme, détentrice du record des Etats-Unis du marathon féminin, se trouvait dans l’Airbnb qu’elle louait à Phoenix, dans l’Etat de l’Arizona. Elle était accompagnée de son chien répondant au nom de Dougal. Ce dernier s’amusait dans la cour de derrière, avant de disparaître mystérieusement.

Pourtant, indiquait la marathonienne dans une story postée sur son compte Instagram, cet espace extérieur est sécurisé par un mur de béton de 1,80 mètre de haut qu’il n’aurait assurément pas pu franchir. En outre, la porte de derrière était verrouillée.



Emily Sissons / Instagram

Son appel à l’aide a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Quelqu’un l’a d’ailleurs repris sur l’application de réseautage social de proximité Nextdoor. 2 heures plus tard, une personne habitant le quartier l’y a vu, alors qu’elle venait justement de recueillir un Beagle ressemblant à Dougal.

Dougal retrouvé grâce à « une communauté vraiment spéciale »

Le voisin en question a aussitôt contacté Emily Sisson, qui a pu confirmer qu’il s’agissait bien de son ami à 4 pattes. La native de Chesterfield, dans l’Etat du Missouri, n’a pas livré plus de détails sur les circonstances des retrouvailles, mais Dougal est bel et bien de retour sain et sauf auprès d’elle.

Emily Sissons / Instagram

« Nous sommes si heureux de récupérer notre garçon », a-t-elle ainsi confié dans une autre story Instagram où elle a remercié tous ceux qui avaient partagé son post, en particulier les runners qui constituent une « communauté vraiment spéciale ».