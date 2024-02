Une famille en visite au refuge est stupéfaite par la métamorphose d'une chienne victime de maltraitance et demande à la rencontrer

Kris Goodman avait suivi l’histoire de Lindy, chienne squelettique et ayant perdu la quasi-totalité de son pelage à son arrivée au refuge, mais ignorait ce qu’elle était devenue. Elle et sa famille se sont rendues à la même structure d’accueil en vue d’adopter un chien et ont été extrêmement surprises en constatant la transformation de Lindy.

Négligée et maltraitée, Lindy était dans un état désastreux au moment de sa prise en charge par une association. Cette chienne est aujourd’hui méconnaissable et a même trouvé une famille aimante. Son histoire est rapportée par CBS 19.

Croisée Labrador Retriever / Pitbull âgée de 3 ans, Lindy était cachectique, malade et avait perdu une grande partie de son pelage. En quelques mois de soins et d’amour, elle a recouvré la santé, repris du poids, son poil a repoussé et a retrouvé sa joie de vivre.



CBS 19

Kris Goodman avait suivi son sauvetage par la SPCA of East Texas, association basée à Tyler dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). La mère de famille n’était toutefois au fait de la transformation de cette chienne.



Elle s’est rendue au refuge en vue d’adopter un chien. C’est d’ailleurs dans cette même structure d’accueil qu’elle avait rencontré son ami à 4 pattes Snickers. Elle avait toujours dans son esprit l’image d’une Lindy mal en point. Alors, quand elle l’a vue si différente, la surprise a été gigantesque pour elle.

« Elle était sublime et sa transformation était époustouflante »

« Tous ces chiens couraient dehors, et l'un d'eux était Lindy. Je ne savais pas qui elle était parce qu'elle paraissait si différente de ce qu'elle était dans les médias », raconte Kris Goodman. L’une des employées du refuge lui a dit que c’était bien Lindy, et elle a eu du mal à le croire. La chienne « « courait, elle était sublime et sa transformation était tout simplement époustouflante », poursuit-elle.



Kris Goodman l’a adoptée sans hésiter. Elle est reconnaissante envers l’équipe du refuge dont elle admire « le travail acharné et le dévouement ».

La vie de Lindy a totalement changé depuis son adoption. Elle est aujourd’hui une chienne heureuse et pleine d’énergie, passant son temps à jouer avec Snickers.

