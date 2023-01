Les sapeurs-pompiers volent au secours de 2 chiens tombés dans des cavités

2 chiens de chasse se sont mis dans un véritable pétrin ce samedi 17 décembre. Ils ont chuté dans une cavité de plusieurs mètres à Mons, dans le Var, et l’un d’entre eux n’en sortira qu’à l’aide des sapeurs-pompiers. Mais son sauvetage ne fut pas simple…

Les soldats du feu du Service départemental d’incendie et de secours du Var (SDIS 83) ont été déployés pour une « intervention peu commune » le samedi 17 décembre dernier, comme le rapporte Actu Var. En effet, ce jour-là, ils ont été contactés pour porter secours à 2 chiens de chasse pris au piège dans des cavités de la commune de Mons.

L’incident est survenu en début d’après-midi. L’un des 2 chiens avait réussi à s’échapper avant que les secours n’arrivent sur les lieux, mais pour le second, la tâche s’annonçait plus difficile. Les sapeurs-pompiers se sont battus pour le sortir de là.

Cinq heures de recherche

À l’aide d’un signal GPS, le second chien a été repéré dans une cavité s’étendant sur plusieurs kilomètres. Pour lui venir en aide, les soldats du feu ont mis en place un dispositif particulier : un sapeur-pompier spécialiste des interventions en milieu souterrain leur a prêté main-forte. Celui-ci s’est notamment introduit dans la cavité avec une caméra, afin de localiser et d’accéder au plus vite à ce pauvre toutou pris au piège.

Au bout de 5 longues heures de recherches, aux alentours de 22 heures, le fameux chien a enfin été localisé par les pompiers. Ces derniers avaient envisagé de percer le sol, mais ont tout de même réussi à l’atteindre en créant un tunnel. Celui-ci lui a permis d’emprunter un chemin praticable et de sortir de la cavité où il était fait prisonnier depuis 14 heures ce jour-là.

L’engagement de 12 sapeurs-pompiers courageux et chevronnés a permis de mettre fin au calvaire que subissait ce chien. Ce dernier a pu regagner la terre ferme et vaquer à ses occupations en compagnie de son congénère. Sans ces pompiers héroïques, rien de tout cela n’aurait été possible !

