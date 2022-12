Un chien tombe dans une cavité de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, son propriétaire s'en remet aux pompiers

Il n’est pas rare que des chiens ayant conservé leur instinct de chasse se retrouvent en mauvaise posture après s’être lancés à la poursuite de petits mammifères. A la fois emportés par leur élan et poussés par la curiosité, il leur arrive de se faufiler dans des lieux étroits et difficiles d’accès, ce qui les met en danger et requiert parfois l’intervention de spécialistes.

C’est ce qui est arrivé récemment à un chien de chasse en Ardèche, et dont la mésaventure et le sauvetage ont été rapportés par Le Dauphiné Libéré.



Photo d'illustration

Le vendredi 18 novembre, le canidé en question était tombé dans un trou d’une profondeur de 30 mètres, dans la commune de Saint-Remèze. La chute aurait pu lui être fatale, mais l’animal semblait indemne, fort heureusement. Il lui était toutefois impossible de regagner la surface. Son propriétaire ne pouvait pas le faire remonter non plus. Il a alors appelé les secours.

Une équipe du GRIMP à la rescousse

Le service départemental d’incendie et de secours ardéchois (SDIS 07) ne pouvait pas envoyer d’équipe à ce moment-là, car la nuit tombait. En revanche, le lendemain matin, des pompiers du GRIMP (groupe d'intervention en milieu périlleux) sont arrivés sur les lieux. Ce sont 10 de ces sauveteurs spécialisés qui ont pris part à cette opération de sauvetage quelque peu délicate.

Leur savoir-faire et leurs équipements spécifiques leur ont permis de récupérer le chien sain et sauf, de le faire remonter à l’air libre et de le remettre à son maître. Ce dernier était évidemment soulagé et reconnaissant envers les pompiers.