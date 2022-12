Un chien se retrouve embourbé dans la vase le jour de Noël, sa famille s'en remet aux pompiers

Les pompiers des Cornouailles, comté du sud-ouest de l’Angleterre, n’ont pas chômé en ce dimanche de Noël. Ils ont même eu fort à faire en ayant été appelés à intervenir pour porter secours à un chien pris au piège dans la boue, rapportait le média local Cornwall Live le dimanche 25 décembre.

Le quadrupède en question est un Basset Hound répondant au nom de Dexter. L’après-midi, il était en promenade avec ses maîtres aux abords d’un cours d’eau du côté de Lamouth Creek, à Trelissick, quand il s’est laissé emprisonner par la vase.

Le chien a eu beau se démener pour essayer de sortir ses courtes pattes de l’étendue boueuse, ses tentatives désespéraient demeuraient infructueuses et ne faisaient que l’épuiser.

Ses humains ne parvenaient pas à l’extirper de la boue non plus. Ils n’ont eu d’autre choix que d’appeler les secours.

Dexter extrait de la boue et rendu à ses maîtres

Des pompiers ont été envoyés sur les lieux, en provenance des communes voisines de Truro et Falmouth. Tom et Tarryn, secouristes spécialisés dans les opérations en milieu aquatique, ont finalement « réussi à sauver le chien qui a retrouvé ses propriétaires », indiquait un porte-parole du service d’incendie et de secours des Cornouailles.

Le centre de secours de Truro a également relaté ce sauvetage sur sa page Facebook, partageant une photo où l’on peut voir un Dexter à bout de forces, mais sain et sauf, aux côtés de ses sauveurs. Une publication via laquelle les pompiers demandent aux propriétaires canins de redoubler de vigilance lors des promenades aux abords des cours d’eau et des sites boueux.

La meilleure précaution à prendre lorsque l’on emmène son chien en balade dans un endroit potentiellement dangereux est de le tenir en laisse.

A lire aussi : L'arrivée de Yashka, chienne guide, a changé la vie de ce jeune homme aveugle et dépressif



Truro Community Fire Station / Facebook