Après un an de recherches, un maître retrouve avec émotions son chien perdu grâce à un simple geste de prévention (vidéo)

Un chien perdu depuis un an a enfin retrouvé son maître grâce à sa puce d’identification, offrant une scène de retrouvailles bouleversante. Le moment, capturé en vidéo, a touché des milliers d’internautes et rappelle l’importance vitale de l’identification pour nos amis à fourrure.

L’association Best Friends Animal Society, basée à Kanab dans l’Etat de l’Utah (Etats-Unis), a partagé une vidéo particulièrement émouvante sur sa page Facebook.

La séquence en question, que relaie Newsweek , montre une agente animalière tenant un chien en laisse et rejoignant, à la réception du refuge, un homme tout aussi heureux que le canidé qui remue frénétiquement la queue. Une effusion de joie s’en suit, et pour cause ; ils ne s’étaient plus vus depuis un an.

La scène a eu lieu refuge du service animalier de Cleveland, dans l’Etat de l’Ohio (Cleveland Animal Care and Control).

D’après Kylie Betler, responsable du programme CITY DOGS Cleveland au sein dudit service, le propriétaire était constamment en contact avec eux depuis la disparition de son ami à 4 pattes.

Ainsi, lorsque les agents ont recueilli le chien récemment, ils l’ont tout de suite passé au lecteur de puce d’identification et ont pu joindre le maître pour lui annoncer la nouvelle.

“Le personnel n’avait aucune idée de l’ampleur que prendraient les retrouvailles”, peut-on lire sur la page Facebook du Cleveland Animal Care and Control.

“L'identification par puce et l'enregistrement de vos animaux de compagnie constituent le meilleur moyen de les retrouver“

“Voyez-vous, ce gentil petit garçon avait disparu depuis un an, poursuit l’auteur du post. Son maître n'a cependant jamais perdu espoir. Durant tout ce temps, il a continué à chercher son meilleur ami, sur le terrain et en ligne. Alors, lorsqu'il a reçu l'appel téléphonique lui annonçant que son meilleur ami avait été retrouvé, il s'est empressé de venir, incrédule.”



“Je tiens à souligner que l'identification par puce et l'enregistrement de vos animaux de compagnie constituent le meilleur moyen de les retrouver et les ramener à la maison”, a déclaré, pour sa part, Kylie Betler.

“Vous devez vous assurer que vos informations sont toujours à jour, même en cas de déménagement ou de changement de numéro de téléphone, a ajouté la responsable. Si votre animal n'est pas pucé, de nombreux services le font à moindre coût, notamment le Cleveland Animal Care & Control.”