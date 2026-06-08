Disparu après avoir fui un accident ce chien coincé par sa laisse dans les bois est sauvé par 2 cyclistes

Après une semaine d’angoisse, le Ollie le Goldendoodle a finalement été retrouvé grâce à la vigilance d’un couple de cyclistes. Pris au piège dans une zone boisée, sa laisse enroulée autour de racines, il a pu être libéré in extremis puis rendu à sa propriétaire.

Ollie est resté introuvable pendant plusieurs jours après avoir pris la fuite lors d'un accident impliquant sa maîtresse et un automobiliste. Il a fini par être retrouvé sain et sauf grâce à un couple de promeneurs à vélo vigilants, rapportait The Intelligencer le dimanche 7 juin.

Les faits ont eu lieu à Edwardsville, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis). Ollie, un Goldendoodle, était promené par sa propriétaire sur un sentier quand un véhicule avait percuté cette dernière sur le passage piéton. Pris de panique, le petit chien s'était échappé.

Lisa Lewis, fondatrice de l'association locale Found A Hound Rescue, avait lancé les recherches, aussi bien sur le terrain avec des cages trappes notamment, que via les réseaux sociaux en multipliant les appels à témoins.

L'un des premiers signalements à lui être parvenus situait le quadrupède près du bureau de poste.

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« Comme la communauté était très impliquée émotionnellement dans cette affaire, les gens continuaient de passer en voiture près de la cage trappe installée pour lui. Par conséquent, Ollie ne s'y est jamais montré et nous avons finalement dû retirer la cage », explique Lisa Lewis à The Intelligencer.

Les témoignages se sont succédé les jours suivants, toujours aux abords du sentier, mais Ollie disparaissait chaque fois qu'on tentait d'intervenir.

« Un couple a entendu ce qui ressemblait aux aboiements continus d'un petit chien »

Le dénouement est arrivé le dimanche 7 juin, près d'une semaine après la disparition du chien.

Ce soir-là, « un couple se promenait à vélo sur le sentier juste au sud de Market Basket lorsqu'il a entendu ce qui ressemblait aux aboiements continus d'un petit chien, raconte Lisa Lewis. Ils savaient que nous avions demandé au public de ne pas le poursuivre ni de l'appeler, alors ils ne sont pas entrés dans les bois ».

Les cyclistes ont joint la propriétaire d'Ollie vers 19h, puis celle-ci a contacté Lisa Lewis pour connaître la marche à suivre. « J'ai conseillé [à la maîtresse] de se rendre rapidement sur place et de traverser discrètement les bois, car nous soupçonnions que, s'il s'y trouvait, il pouvait être coincé », dit la fondatrice de Found A Hound Rescue.

Le Goldendoodle était effectivement pris au piège ; sa laisse s'était enroulée autour des racines d'un arbre. Sa propriétaire l'a libéré et ramené à la maison.

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Found A Hound Rescue / Facebook