Les retrouvailles poignantes d'un chien et son maître des années après avoir été séparés par la maladie (vidéo)

Malgré la maladie, le propriétaire d’une chienne appelait Minnie faisait de son mieux pour continuer de s’occuper d’elle. Malheureusement, son état de santé ne lui permettait plus de le faire et il avait dû se résoudre à la céder à une association de protection animale. 2 années plus tard, la chance leur a souri.

Minnie et son maître ne pouvaient pas se passer l’un de l’autre. Hélas, l’homme avait appris, il y a quelques années, qu’il était atteint d’un cancer. Ils étaient restés ensemble quelque temps encore, mais en 2022, l’état de santé du propriétaire s’était considérablement dégradé.

Il n’était plus en mesure de prendre soin de la chienne. C’est donc la mort dans l’âme qu’il avait confié Minnie à la Humane Society of Greater Niagara, dont le refuge est situé à Saint Catharines en Ontario (Canada). Le but était que l’association s’occupe d’elle et lui trouve une famille aimante pour toujours, d’après The Dodo.



Humane Society of Greater Niagara / Facebook

« Elle était sa constante, sa source de réconfort dans les jours les plus difficiles, pouvait-on lire sur la page Facebook de l’organisation. Toutefois, à mesure que les traitements progressaient, sa santé s'était détériorée et il avait dû prendre une décision déchirante ; trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle alors qu'il ne le pouvait plus le faire. »

Même s’il était privé de sa présence physique, le maître de Minnie pensait à elle en permanence. Il gardait précieusement ses médailles dans son portefeuille. Quand il le pouvait, il lui rendait visite au refuge, mais sans qu’elle ne puisse le voir pour ne pas la perturber dans son processus de nouveau départ. Elle aussi pensait à lui, assurément.



Humane Society of Greater Niagara / Facebook

Les jours, puis les semaines et les mois s’écoulaient sans qu’aucun adoptant potentiel ne se soit intéressé à la chienne. Ce qui, paradoxalement, n’était pas une si mauvaise nouvelle que cela.

En août 2024, l’homme a eu droit à une merveilleuse surprise ; les médecins lui en annoncé que son cancer était en rémission. « Sa première pensée ? Minnie. Il est allé sur notre site web, s'accrochant à l'espoir qu'elle était toujours là. Quand il a vu son visage sur l'écran, les larmes ont empli ses yeux », raconte la Humane Society of Greater Niagara.

« Savoir qu’elle est enfin à la maison nous remplit de joie »

Cela faisait 750 jours qu’ils étaient séparés et cette attente a pris fin. L’humain de Minnie s’est empressé de la rejoindre au refuge pour officialiser son adoption. Ils sont rentrés ensemble à la maison et s’emploient désormais à rattraper le temps perdu.

Voici la vidéo montrant leurs émouvantes retrouvailles :

« Elle a un papa, un foyer pour toujours et une place spéciale dans tous nos cœurs. Elle nous manquera au HSGN, mais savoir qu’elle est enfin à la maison nous remplit de joie », conclut l’association ontarienne.

Humane Society of Greater Niagara / Facebook