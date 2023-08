Cette chatonne trouve du réconfort en rencontrant un félin qui ressemble à sa sœur décédée

L’histoire de Pénélope a commencé il y a 3 mois, lorsqu’elle et sa sœur sont arrivées en famille d’accueil chez Nadija. Toutes 2 étaient très faibles et malades. Elles souffraient notamment d’une grave infection oculaire qui les rendait momentanément aveugles.

© tiny.paws.fosters / Instagram

Pénélope était toutefois en meilleure santé que sa sœur Mila. Elle sentait que cette dernière avait besoin de soutien, et elle était toujours là pour la câliner et l’encourager à boire ses biberons. Malheureusement, malgré l’amour de sa sœur et l’investissement de Nadija, Mila a quitté ce monde. Une grande épreuve pour Pénélope, qui était encore très faible. Se sentant seule, elle ne voulait plus que sa maman d’accueil quitte sa chambre, et pleurait fortement pour lui demander de rester auprès d’elle.

© tiny.paws.fosters / Instagram

Une nouvelle sœur pour Pénélope

Quelques jours plus tard, une nouvelle chatonne de refuge est arrivée chez Nadija. Elle s’appelait Piper et souffrait aussi d’une infection oculaire. Étrangement, son pelage ressemblait beaucoup à celui de Mila. Pour Nadija, c’était un signe du destin. Elle devait réunir Piper et Pénélope, pour qu’elles deviennent sœurs d’adoption.

© tiny.paws.fosters / Instagram

Lorsque les présentations ont eu lieu, il a suffi de quelques instants avant que Pénélope se blottisse contre Piper, comme elle avait l’habitude de le faire avec Mila.

« Elle était très excitée d’avoir une nouvelle amie, et elles sont déjà devenues des meilleures amies », a confié Nadija à LoveMeow.

Mais Piper n’a pas seulement permis d’apaiser le cœur de Pénélope. Elle lui a aussi servi de guide. En effet, si la vue de Piper s’était améliorée, ce n’était pas le cas de celle de Pénélope. Piper l’aidait donc à se repérer dans la maison. La chatonne aveugle suivait le bruit des pas de sa sœur d'adoption, et elles restaient toujours ensemble.

© tiny.paws.fosters / Instagram

Les traitements ont fini par faire leur effet, et Pénélope a heureusement retrouvé la vue des 2 yeux. Quant à Piper, elle a dû subir une opération des paupières car celles-ci s’enroulaient sur elles-mêmes et lui créaient de nouvelles infections. Cette fois-ci, c’est Pénélope qui a pris soin de sa sœur à son retour de chez le vétérinaire.

Bientôt, toutes 2 seront proposées à l’adoption, et chercheront une maison où elles pourront être accueillies ensemble.