Séparée de sa chienne bien-aimée depuis un mois, cette patiente atteinte d'un cancer reçoit la plus merveilleuse des visites (vidéo)

Maria Eduarda a traversé une période difficile. Atteinte d'un cancer, elle a séjourné plusieurs semaines dans un hôpital. Comme sa chienne, Amora, lui manquait terriblement, sa maman a organisé une visite surprise.

Maria Eduarda et Amora partagent un lien indéfectible. Mais les 2 meilleures amies ont goûté à la saveur amère de la séparation. Atteinte d'un cancer, Maria a passé près d'un mois dans un hôpital sans voir sa boule de poils préférée.

© Maria Eduarda

Connaissant leur relation fusionnelle, sa maman a eu la brillante idée d'organiser une visite surprise. C'est ainsi que la femme et sa petite chienne ont été réunies à l'hôpital. Les retrouvailles, qui ont été filmées, se sont révélées extrêmement émouvantes. La patiente n'a pas pu retenir des larmes de joie en serrant son amie à fourrure dans ses bras.

© Maria Eduarda

La chienne a remonté le moral de sa propriétaire

« Elle m'a beaucoup manqué, car nous sommes inséparables, a déclaré Maria au Dodo, c'était une journée spéciale. L'avoir avec moi m'a rappelé la maison et m'a permis de continuer avec l'espoir que tout irait bien, que tout redeviendrait normal bientôt. » Ce jour-là, Amora a offert un second souffle à sa propriétaire.

Source d'inspiration, de réconfort et d'amour infini, la chienne a considérablement remonté le moral de Maria. Après des semaines passées à l'hôpital, cette dernière a pu retourner chez elle. « Aujourd'hui, je suis toujours sous traitement contre le cancer, mais je suis à la maison avec Amora, a indiqué Maria, elle me connaît et prend soin de moi. Elle sait quand je suis déprimée, quand je suis malade et quand je suis triste. Je subis le traitement avec elle et elle me donne de la force. »

© Maria Eduarda

D'après nos confrères d'outre-Atlantique, Maria marche sur la voie de la guérison. Un voyage difficile, mais qu'elle entreprend avec le plus merveilleux des compagnons : son animal de compagnie bien-aimé.

© Maria Eduarda