Irrésistiblement attirée par ses voisins, cette chienne décide de creuser son chemin vers sa nouvelle famille (vidéo)

Oreo n’était pas malheureuse chez elle. Elle était bien traitée, bien nourrie, dépensée et aimée… Pourtant elle n’avait d’yeux que pour sa voisine, une jeune femme nommée Hayley. Chaque jour, la petite chienne passait sa truffe dans un trou qu’elle avait soigneusement creusé pour pouvoir rester en contact avec l’autre côté de son jardin. “Vers Pâques, elle a creusé un trou dans son jardin, et chaque jour, elle était là, le museau à travers la clôture, allongée dans son trou, attendant que nous lui accordions un peu d'attention”, a raconté la britannique à Newsweek. Émue et attendrie par cette boule de poils qui nourrissait tant d’amour pour elle, Hayley a rapidement commencé à développer elle aussi des sentiments à son égard, jusqu’à la considérer comme sa propre chienne.

Une décision qui a tout changé

Face à cette relation qui échappait à son contrôle et au vu de ses changements familiaux à venir, la maîtresse d’Oreo a alors pris la décision de céder sa chienne à ses voisins bienveillants. “Elle a eu un formidable début de vie chez eux. Ce sont des gens aimants et très gentils, avec qui nous nous entendons très bien. Ils savaient que nous voulions un chien. (...) Il y a parfois des circonstances qui nous poussent à prendre des décisions difficiles. Je ne les juge pas. Ils savaient qu’Oreo serait bien traitée chez nous et qu’ils pourraient continuer de la voir”, a expliqué Hayley sur son compte TikTok. Lorsque la question s’est donc posée de savoir si Hayley et son compagnon acceptaient d’adopter Oreo, il n’y a eu la moindre hésitation. “Mon partenaire et moi nous sommes regardés, avons crié, puis nos enfants l'ont récupérée et l'ont amenée à la maison. Elle était instantanément tellement heureuse d'être dans notre maison familiale”, a témoigné Hayley.

“Elle est fantastique”

Aujourd’hui, Oreo est âgée de seulement un an et comble ses nouveaux humains de bonheur. “On voulait un chiot mais ce n’est pas plus mal car elle est déjà éduquée. Elle fait ses besoins dehors et se comporte très bien en balade. Elle est fantastique, elle s’est immédiatement intégrée à notre famille comme si elle avait toujours été là”, précise la femme avec tendresse. Désormais, Oreo n’a plus besoin de creuser dans son jardin pour voir ses humains préférés. Elle est comblée de bonheur et le sera pour le restant de sa vie.

A lire aussi : Ce Terre Neuve croyant son maître en danger sur la glace surmonte courageusement sa peur de glisser pour voler à son secours (vidéo)

© @hayley_liv28 / TikTok