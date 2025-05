Un horticulteur fait confiance à son chien pour la conception d’un jardin accueillant un grand événement

Monty Don est un horticulteur de renom. Il est connu pour ses travaux de qualité et réunit des milliers de spectateurs autour de l’émission de télévision qu’il présente, Gardeners' World. Les gens qui suivent ses aventures savent à quel point il aime les chiens et l’homme n’hésite d’ailleurs jamais à solliciter ses toutous quand il a besoin d’un conseil !

Monty Don, un horticulteur devenu célèbre au Royaume-Uni, a reçu pour mission de concevoir un jardin pouvant accueillir des chiens à l’occasion du Chelsea Flower Show. L’homme étant très proche de son Golden Retriever, Ned, il a pensé qu’il serait le meilleur associé possible pour la réalisation de ce projet.

Le Chelsea Flower Show, show annuel à Londres, est dédié aux amateurs et professionnels du jardinage. Des expositions sont organisées et de sublimes aménagements végétaux sont aussi présentés. Il s’agit d’un événement de prestige, d'autant plus que la famille royale a l’habitude de s’y rendre.

Un animal inspirant

Malgré cela, Monty Don souhaitait réaliser un jardin très simple, authentique, et quoi de mieux pour cela que de laisser Ned le guider. Pour la conception de ce lieu, le toutou a été lâché sur un terrain végétalisé, rapportait le Sinar Daily. Plusieurs jardiniers sur place avaient pour but de suivre son itinéraire afin de le reporter ultérieurement sur le futur jardin.

Tandis que Monty Don imaginait que son chien partirait dans tous les sens, l’animal a plutôt choisi la simplicité, ce qui a plu à son maître : « Nous avions imaginé que Ned créerait des courbes et des zigzags à travers la plantation. Cependant, à chaque fois qu'il s'échappait, il revenait par le même chemin, et nous avons donc adapté le plan en conséquence », partageait l'horticulteur.

Finalement, cette vision minimaliste et simple inspirée de Ned a été validée : « Il n'y a pas de message, pas d'histoire cachée. Il est ce qu'il est. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on obtient ». Le jardin n’en restait pas moins attrayant et a d'ailleurs remporté le prix du meilleur jardin pour chiens de Royal Horticultural Society !