Les pompiers mobilisent une équipe spécialisée et creusent la chaussée pour sauver un chien bloqué dans un conduit sous la route

Piégé sous la chaussée, un chien a finalement été secouru par les pompiers après qu’ils ont dû percer le bitume pour accéder à la section du conduit où il était coincé. Exténué, l’animal a pu être remonté à la surface, pris en charge puis rendu à sa famille, avant d’entamer sa convalescence auprès des siens.

Dans une commune de l'Aude, les pompiers n'ont eu d'autre choix que de percer un trou dans le bitume pour libérer un chien qui s'était retrouvé pris au piège dans un conduit passant sous la route, rapportait France 3 Occitanie le jeudi 21 mai. Le canidé a ainsi pu être extrait de la canalisation, réconforté et restitué à sa famille.

Cette intervention héroïque et complexe a eu lieu le mercredi 20 mai à Issel, au nord de Castelnaudary et au cœur du Lauragais.

Arrivée sur les lieux aux alentours de 13h30, une équipe du SDIS11 (Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude) a évalué la situation et conclu qu'il lui était impossible d'atteindre le canidé sans un équipement spécifique. Elle a alors fait appel à des sapeurs-pompiers spécialistes USAR (Unités de sauvetage, d’appui et de recherche).



© Annabelle Dumas - Pompiers de l'Aude - SDIS 11 / Facebook

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Ces derniers, avec le feu vert de la mairie, ont entrepris de créer une ouverture au niveau de la route afin d'accéder à l'emplacement du chien. Une fois le trou creusé, ils ont pu se saisir de l'animal et le hisser à la surface en toute sécurité.



© Annabelle Dumas - Pompiers de l'Aude - SDIS 11 / Facebook

Le loulou était clairement à bout de forces. Sur les photos partagées sur la page Facebook des pompiers de l'Aude, on le voit sur le flanc et recevoir de l'oxygène via un masque spécialement prévu pour les animaux de compagnie.



© Annabelle Dumas - Pompiers de l'Aude - SDIS 11 / Facebook

Après 2 nuits chez le vétérinaire, Fanfan devrait poursuivre sa convalescence à la maison

Le rescapé a été restitué à sa maîtresse dans la foulée du sauvetage. Cette dernière l'a emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner et soigner. « On lui souhaite un bon rétablissement », conclut le SDIS 11 dans sa publication.

Grâce au commentaire d'une internaute jeudi soir, on en sait plus sur le chien et son état de santé après avoir été secouru. On apprend ainsi, par l'intermédiaire de Christelle Duclave, qu'il répond au nom de Fanfan et qu'il est prévu qu'il rentre à la maison aujourd'hui, vendredi, après être resté sous la surveillance du vétérinaire.

« Merci encore pour ce sauvetage et l'implication de toutes vos équipes sur site hier, a-t-elle écrit. J’ai eu quelques nouvelles de Fanfan qui est toujours sous perfusion et aurait un peu mangé ce matin. Si son état le permet, il devrait peut-être rentrer demain chez lui. Martine est très heureuse de l' avoir retrouvé grâce à vous. Merci encore. »

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L'info Woopets : à quoi servent les masques à oxygène pour animaux équipant certaines unités de secours ?

Les masques à oxygène spécifiques utilisés par les pompiers permettent de stabiliser rapidement un animal en détresse respiratoire, notamment après un confinement prolongé dans un espace réduit ou l'inhalation de fumées lors d'un incendie. Adaptés à la morphologie des chiens et des chats, ils assurent une meilleure récupération en améliorant l’apport en oxygène dès la sortie de l’animal.

Ce matériel fait désormais partie de certains kits d’intervention vétérinaire utilisés par les secours en France, notamment lors de feux ou de sauvetages complexes. Toutefois, il n’est pas encore présent de manière uniforme dans tous les services départementaux d’incendie et de secours. Son déploiement dépend des équipements et des formations propres à chaque SDIS.

Dans tous les cas, son utilisation reste réservée aux situations d’urgence et s’inscrit dans une prise en charge globale qui inclut ensuite un examen vétérinaire complet, indispensable pour vérifier l’absence de complications après le sauvetage.