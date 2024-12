Une chienne rescapée des flammes et réanimée grâce à un masque à oxygène improvisé revoit ses sauveurs quelques jours plus tard

Les secouristes ont fait appel à leur créativité pour sauver une chienne ayant perdu connaissance lors d’un incendie. Leur inventivité et leur réaction rapide a permis à l’animal de survivre et à ses propriétaires de garder le moral après la perte de leur chatte.

Une chienne a été réanimée grâce à un verre jetable attaché à un masque à oxygène après avoir perdu conscience lors de l’incendie survenu dans la maison de ses maîtres, rapportait KSBW.

Katie Faragher et son mari Nate Meidel habitent Saint Paul dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis). Le 26 octobre 2024, ils étaient sortis de chez eux pour effectuer quelques courses quand une voisine les a appelés pour leur annoncer une terrible nouvelle ; de la fumée s’échappait de leur domicile.



KSBW

Ils ont prévenu les secours. Les pompiers du Scandia Fire Department et une équipe d’infirmiers urgentistes ont été les premiers à arriver sur les lieux. Ils ont été rejoints par des adjoints du shérif du comté de Ramsey.

Tim O'Neil, du service d’incendie de Scandia, et ses collègues ne savaient pas encore qui se trouvait dans la maison à ce moment-là. Ce sont les 2 animaux de compagnie du couple qui y étaient pris au piège ; leur chienne Pearl et leur chatte. « J'ai éteint le feu et c'est là que j'ai trouvé Pearl, raconte le pompier à KSBW. J'ai juste senti une partie de sa tête derrière un canapé ».



KSBW

Il s’est empressé de l’emmener à l’extérieur. « Elle n’allait pas bien », relate l’ambulancier Steven Greenhow. Ce dernier et les membres de son équipe ont tenté de donner de l’oxygène à la Pitbull au pelage blanc, mais le masque dont ils disposaient n’était pas adapté à sa morphologie.

A ce moment-là, l’un des adjoints du shérif a eu une brillante idée. Il a pris un gobelet en plastique, en a percé le fond, puis l’a attaché au masque à oxygène avec du ruban adhésif. L’astuce a fonctionné, cet adaptateur de fortune ayant permis à la chienne de retrouver ses esprits.



KSBW

Emotion et gratitude

La chatte à la robe noire n’a pas eu cette chance. « Quelques minutes plus tard, Tim est sorti avec notre chaton et a fait tout ce qu'il pouvait, dit Nate Meidel. Il était trop tard pour la minette, mais bon, nous avons toujours Pearly ».



KSBW

La chienne s’en est bien remise. Son propriétaire voulait remercier ses sauveurs et leur a envoyé un message vocal dans ce sens. Quelques jours plus tard, il leur a rendu visite avec Pearl.



KSBW

Ces retrouvailles ont été synonymes de caresses et de jouets pour la rescapée, ainsi que de sourires et de reconnaissance pour les pompiers, ambulanciers et policiers.



KSBW

« Nous voyons beaucoup de choses horribles en tant que primo-intervenants, et le fait d’obtenir ce peu de bien, je suppose que c'est la raison pour laquelle nous faisons [ce travail] », conclut Tim O’Neil.

KSBW