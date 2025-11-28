"C’est à cet instant que j’ai compris qu’il était temps", la propriétaire d'un chien sur le point de disparaître partage cet épisode poignant (vidéo)

Lorsqu’un chien approche de la fin de sa vie, il trouve parfois une façon bouleversante de dire adieu à son humain. C’est ce qu’a vécu Haley Gray, une Américaine dont le fidèle Golden Retriever, Gunner, lui a adressé un dernier message d’une douceur poignante.

Haley Gray, une habitante de l’Ohio aux Etats-Unis, savait que son chien Gunner vivait ses derniers instants à ses côtés en ce bas-monde, mais elle n’était assurément pas préparée au signe qu’il lui a adressé peu avant son décès.

Le Golden Retriever n’est, en effet, plus de ce monde, malheureusement. Il s’en est allé paisiblement, entouré des siens et se sachant aimé jusqu’au bout. Entre lui et Haley Gray, qui se fait appeler “@haleygray67” sur TikTok, un lien extrêmement fort existait. Sa maîtresse le connaissait donc par cœur et a tout de suite su qu’il était temps pour lui de rejoindre le paradis des chiens lorsqu’il s’est comporté de manière inhabituelle vis-à-vis d’une friandise qu’il adorait.

Haley Gray a filmé la scène et partagé la vidéo sur TikTok le 25 octobre 2025. Une séquence ayant généré plus d’un demi-million de vues et que relaie PetHelpful . La voici :

La propriétaire de Gunner lui a tendu une confiserie qui, en temps normal, lui était interdite, mais il y avait droit puisqu’il ne lui restait plus longtemps à vivre. Il s’agissait d’un “peanut butter cup”, enrobé de chocolat et contenant du beurre de cacahuètes. Rappelons, au passage, que le chocolat fait partie des aliments dangereux pour les chiens en raison de la théobromine toxique qu’il contient.

“Le pire des sentiments”

Auparavant, Gunner ne se faisait pas prier pour manger la gâterie, mais cette fois-ci, il a préféré s’en détourner. Il l’a brièvement reniflée avant de poser la tête sur son couchage. "C’est à cet instant que j’ai compris qu’il était temps", indique le texte incrusté.



@haleygray67 / TikTok

De nombreux internautes ont été émus et ont réagi en commentaires, notamment pour partager leur expérience semblable à celle de Haley Gray. “La même chose nous est arrivée”, a ainsi écrit rachokapitana. “C’est le pire des sentiments… J’ai su que notre Labrador allait partir quand je lui ai proposé une part de pizza et qu’il a baissé la tête”, a raconté, pour sa part, Karalyn32.