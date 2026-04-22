Les policiers à bout de souffle poursuivant un chien à travers une autoroute, interrompent le trafic et le mettent en sécurité (vidéo)

Après une course-poursuite aussi risquée qu’éprouvante, une policière est finalement parvenue à sauver un chien lancé à toute vitesse sur une autoroute, évitant le pire de justesse. L’animal, désormais sain et sauf, a été sécurisé après avoir semé la panique parmi les automobilistes.

A Des Moines, dans l'Etat de l'Iowa (Etats-Unis), une patrouille de la police locale a eu fort à faire en essayant de porter secours à un chien en grande détresse… Et surtout rapide et endurant. Le quadrupède s'était, en effet, aventuré sur une autoroute très fréquentée, slalomant dangereusement entre les véhicules et manquant de peu de se faire renverser, avant d'être finalement rattrapé et mis en sécurité.

Les faits, qui ont eu lieu le matin du jeudi 16 avril 2026, sont rapportés par le média KCCI sur sa chaîne YouTube .

La police de Des Moines a été informée de la présence du chien sur l'autoroute inter-Etats 235, non loin du parc Martin Luther King Jr. Après avoir interrompu le trafic pour la sécurité du canidé et celle des automobilistes, une policière est descendue de sa voiture et s'est mise à courir derrière lui, se mettant à son tour en danger.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer



KCCI / YouTube

Le chien, décrit comme de type Collie et possédant un pelage marron marqué de blanc, notamment au poitrail, lui a donné du fil à retordre. On peut d'ailleurs entendre clairement la voix essoufflée de sa poursuivante lors des échanges avec la centrale radio de la police dans le reportage de KCCI.

Sur les images de vidéosurveillance, on la voit également trébucher alors que le chien n'était qu'à quelques centimètres.

La détermination de la policière a prévalu

Ce dernier a continué de courir entre les voies de l'autoroute, dans les 2 sens, ainsi que sur le terre-plein central. Il s'est ensuite engagé sur une route parallèle.



KCCI / YouTube

La policière ne s'est pas découragée. Malgré le péril et la fatigue, elle a poursuivi ses efforts. Sa détermination a payé ; elle a, en effet, réussi à rattraper le chien un kilomètre et demi plus loin, en direction du parc Drake.

KCCI n'a pas précisé si l'animal a été restitué à son éventuelle famille, mais il est en sécurité et entre de bonnes mains.

A lire aussi : Privée de ses chiots, une chienne s’éteint peu à peu au refuge jusqu'à ce qu’une association décide de la sauver

Le conseil Woopets : que faire si vous voyez un chien en danger sur la route ?