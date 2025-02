Piégée sur une autoroute, cette petite chatte a été sauvée grâce à la solidarité de toute une ville !

Au premier abord, personne n’aurait donné de grandes chances de survie à la petite chatte noire et blanche… Mais cette dernière avait probablement un ange gardien qui veillait sur elle ce jour-là. Le 10 janvier dernier, l’association Greenpoint Cats a reçu un mail urgent signalant la présence d’un chat pétrifié au bord d’une autoroute. Immédiatement, plusieurs volontaires et civils se sont rendus sur place pour venir en aide au félin grâce à des filets et des draps. “Elle était perchée là depuis des heures avec la circulation qui passait d'un côté et une chute de plus de 15 mètres de l'autre. C'était terrifiant à voir et évidemment encore plus terrifiant pour elle…”, a témoigné un porte-parole de l’association auprès du média LoveMeow.

© Greenpoint Cats

Un bénévole s’est placé sur le pont pour tenter d’attraper la petite chatte tandis que d’autres se sont positionnés en bas avec un drap pour la rattraper en cas de chute. Fort heureusement, Perry a pu être récupérée sans encombre et emmené en sécurité. “Elle a vraiment eu de la chance d'être aperçue et que tout le monde soit venu pour la sauver…", a souligné Alyssa, une bénévole. Traumatisée par cette expérience, la jeune chatte a mis plusieurs jours à se remettre de ses émotions et à faire confiance aux humains. Chez Alyssa, qui est devenue sa maman d’accueil, Perry a cependant fini par se sentir de plus en plus à l’aise. “Elle avance et s'adapte lentement, grâce aux friandises surtout”, a expliqué la jeune femme.

© Greenpoint Cats

“C’est une question de patience”

“Elle continue d'apprendre à jouer en me regardant jouer avec d'autres chats notamment. Elle commence à aimer les gratouilles au menton, mais seulement quand elle est dans son panier. Parfois, elle crache juste après avoir semblé apprécier ça, comme si elle se souvenait qu'elle devait se méfier des humains… C'est donc une question de répétition, de cohérence et de patience”, a ajouté Alyssa. Aujourd’hui, Perry est plus sereine. Elle s’entend bien avec ses congénères, qui l’aident d’ailleurs beaucoup à surmonter ses peurs et reprendre confiance en elle. Elle est de plus en plus câline et à l’aise en société.

© Greenpoint Cats

© Greenpoint Cats