Le combat acharné d'un maître pour soigner son chien atteint d'une grave tumeur buccale

Oli Trowell vit dans le Surrey, en Angleterre, aux côtés de son chien de 13 ans, Jack. L’homme a bien cru qu’il allait perdre son fidèle compagnon l’an dernier, suite à la découverte d’une maladie inquiétante : une tumeur s’est développée dans la bouche de son animal, et elle était si imposante que ses dents étaient poussées hors de sa mâchoire.

« L’un des cas les plus difficiles que nous ayons jamais traités »

Rapidement, le Jack Russell Terrier a suivi un traitement avant-gardiste à base d’électrochimiothérapie au sein du North Downs Specialist Referrals, un hôpital de la région. Gerry Polton, directeur, se souvient d’un cas particulièrement « difficile » à soigner.

NDSR

Il a été rejoint par Katherine Smallwood, oncologue, qui s’est confiée au sujet des soins de l’animal auprès de My London : « Jack souffrait d'une énorme tumeur buccale qui affectait considérablement sa mâchoire supérieure. Elle s'était tellement développée qu'elle avait remplacé une grande partie de l'os de la partie avant de sa mâchoire. »

« Les incisives supérieures de Jack se balançaient librement parce que l'os ne les soutenait plus. Cela devait être très douloureux lorsqu'il essayait de manger. La tumeur était trop importante et trop étendue pour envisager une intervention chirurgicale. Nous avons donc d'abord essayé la chimiothérapie orale habituelle, mais la tumeur s'est aggravée et s'est soudainement mise à saigner abondamment. »

NDSR

En dernier recours, Jack a suivi une électrochimiothérapie, « un traitement qui délivre des impulsions électriques à la zone affectée afin d'améliorer la pénétration de la chimiothérapie intraveineuse dans la tumeur ». Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que l’état de santé de Jack s’est amélioré.

Un miracle

Après avoir suivi 4 séances d’électrochimiothérapie, la tumeur qui mettait la vie du Jack Russell en danger a complètement disparu, à la surprise générale. Aujourd’hui, le chien sénior se porte très bien, selon son maitre, Oli.

NDSR

« Nous pensions passer nos derniers instants avec lui, mais un an plus tard, il est toujours là. Nous n’avons constaté aucun retour de la tumeur, ce qui est incroyable à nos yeux […] Nous sommes très reconnaissants envers les soignants pour tous les soins et tout le soutien qu’ils nous ont apporté », a-t-il confié.

Cette thérapie « a véritablement sauvé la vie de Jack », ajoute Katherine Smallwood. « Le fait qu’il se porte toujours aussi bien, aussi longtemps après le traitement, est fantastique. Je pense que c'est une histoire extrêmement encourageante pour d'autres propriétaires de chiens dont les animaux pourraient malheureusement se trouver confrontés à un défi similaire à celui de Jack », a-t-elle conclu.