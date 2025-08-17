Les passagers d’un bus, d’abord amusés en voyant une chienne sur un siège, comprennent qu’elle a besoin d’aide

Athena, une chienne très sympathique, a embelli la journée de voyageurs australiens dans un bus. Ils étaient particulièrement amusés de la voir assise sur son siège, comme tous les autres passagers. Ils ont toutefois constaté qu’elle était seule et qu’elle entrait dans les transports en commun parce qu’elle ne savait pas où aller. Une enquête a été menée pour retrouver sa famille.

Le 5 août dernier, les passagers d’un bus à Sydney (Australie) ont été surpris de voir une chienne assise sur l’un des sièges du véhicule, comme si de rien n’était. Cela n’est pas autorisé normalement, mais le propriétaire de la femelle n’a pas été réprimandé, puisqu’il n’était pas sur place à ce moment. En effet, la boule de poils a pris les transports seule et ne retrouvait plus le chemin de sa maison.

Il a fallu quelque temps aux passagers pour s’en apercevoir. Bien qu’ils n’aient pas le droit de s’asseoir sur les sièges, les chiens sont autorisés à bord des bus circulant dans la ville. Alors, au départ, personne ne s’est rendu compte qu’elle était une voyageuse clandestine jusqu’à ce que quelqu’un demande à qui elle appartenait.

Une chienne égarée

Les voyageurs ont compris qu’elle avait grimpé seule dans le bus et se sont organisés pour l’aider. Aucun collier ne permettait d’identifier son propriétaire. Des bienfaiteurs l’ont alors prise sous leur aile et sont descendus du bus quelques arrêts plus loin, où des agents l’ont récupérée. Ces derniers ont contacté un refuge local, Sydney Dogs and Cats, pour qu’elle soit prise en charge.

Sur place, la chienne a été réconfortée et une enquête a commencé pour tenter de retrouver ses maîtres. En effet, elle portait une veste au moment de sa découverte, ce qui ne laissait aucun doute sur le fait qu’elle appartenait ou qu’elle avait vécu avec quelqu’un jusqu’à récemment. Et effectivement, en scannant sa micropuce, il s’est avéré qu’elle avait une famille, mais les coordonnées renseignées étaient obsolètes.

Sydney Dogs and Cats Home / Facebook

Les internautes, mais aussi les médias comme news.com , se sont mobilisés pour partager massivement son histoire et sa photo en espérant qu’elles arriveraient jusqu’à son propriétaire. L’implication générale a été fructueuse, puisque les propriétaires du quadrupède ont pu être contactés et des retrouvailles ont été organisées le 7 août.

Le temps d’un voyage, la boule de poils, qui s’appelle Athena, aura fait sourire de nombreuses personnes et embelli la journée des voyageurs avec sa gentillesse.