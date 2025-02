Un chien abandonné et attaché à un arrêt de bus par une nuit très froide est secouru grâce à un témoignage

Non content de s’être séparé de lui, quelqu’un a, en plus, choisi d’abandonner son chien en l’attachant à un poteau dans le froid. Fort heureusement, un témoin s’en est aperçu et a immédiatement prévenu les secours. Le croisé Pitbull est aujourd’hui entre de bonnes mains et en attente d’un nouveau départ.