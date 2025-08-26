“Les humains ont besoin de ce niveau de bienveillance et d’empathie”, un chien offre sa place sur un coussin à son ami plus âgé (vidéo)

Nos compagnons à 4 pattes sont naturellement bienveillants et savent faire preuve de compassion et d’empathie lorsqu’ils sentent qu’une situation le nécessite. Une vidéo partagée sur TikTok a démontré, une nouvelle fois, à quel point les chiens sont capables des gestes les plus touchants qui soient.

Un havre de paix pour toutous seniors

Le refuge Vintage Pet Rescue situé à Rhode Island (États-Unis) est une association à but non-lucratif qui se décrit sur son compte Instagram comme une “Maison de retraite et de soins palliatifs pour chiens anciens ( seniors )”. Pour mener à bien sa mission, l’organisation caritative ne possède pas de cage. Les toutous sont donc libres d’aller et venir et sont logiquement amenés à interagir ensemble. Régulièrement, les employés du refuge postent des images et des vidéos de leurs petits protégés, notamment pour inciter leurs abonnés à passer à l’acte en adoptant une boule de poils.

Récemment, une vidéo reprise par Parade Pets a montré de quelle incroyable empathie les chiens pouvaient faire preuve grâce à l’adorable geste de 2 petits pensionnaires.

3 chiens pour 2 coussins

Sur les images, on peut apercevoir 3 toutous réunis dans une pièce : Amelia, une chienne noire de 12 ans malheureusement atteinte d’un cancer, Tamale, un Chihuahua de 8 ans et Sprout, un vénérable Teckel de 20 ans. Ce dernier souhaiterait pouvoir se prélasser sur un coussin, or, il n’y en a que 2 et ils sont occupés.

C’est à ce moment que l’on assiste à un enchaînement de tendresse et de bienveillance. En effet, voyant que son aîné aimerait se coucher, Tamale n’hésite pas à céder sa place au Teckel. Celui-ci s’installe alors avec quelques difficultés, liées à son grand âge.

Le pauvre Chihuahua se trouvant à son tour sans coussin, c’est Amelia qui finit par quitter son poste, comme une invitation lancée à Tamale pour prendre sa place. Celle-ci accepte, et les 2 boules de poils finissent par s’installer ensemble sur le coussin.

Comment résister à une scène aussi touchante ? D’ailleurs, les internautes sont nombreux à partager leur émotion devant une telle générosité, certains n’hésitant pas à faire un parallèle avec les Hommes, comme cet abonné qui écrit : “Les humains ont besoin de ce niveau de bienveillance et d’empathie”.